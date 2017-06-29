"Роснефть" не рассчитывает на полную отмену ограничений на экспорт газа

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Компания "Роснефть" не рассчитывает на тотальную отмену ограничений экспорта трубопроводного газа, скорее на эксперимент поставок в тесной координации с "Газпромом", сообщила журналистам вице-президент компании Влада Русакова.

"Мы не рассчитываем на тотальную отмену ограничений на экспорт. Это нанесло бы ущерб акционерам "Газпрома", особенно на фоне сложного финансово-экономического положения компании. Во-первых, "Газпром" исчерпал свою квоту, которой его ограничили на европейском рынке. И во-вторых, речь идет о тех рынках, на которых "Газпром" не присутствует. Скорее, можно говорить не об отмене экспортной монополии "Газпрома", а об эксперименте, в рамках которого мы получили бы возможность поставлять газ на эти новые рынки, естественно в тесной координации с "Газпромом", чтобы исключить конкуренцию поставщиков российского газа", - отметила Русакова.

По словам топ-менеджера, в настоящее время на рынке Европы вследствие снижения объемов собственной добычи возникает дефицит, "который в отсутствие адекватных мер со стороны России будет удовлетворен за счет поставок сжиженного газа, прежде всего из США".

Ранее сообщалось, что "Роснефть" и ВР подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, в рамках которого "Роснефть" и дочернее предприятие ВР - BP Gas Marketing Limited - планируют заключить договор купли- продажи добываемого "Роснефтью" газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы.

"Достигнутые нами с ВР договоренности позволят обеспечить дополнительные поставки российского газа в Европу в адрес нового для России потребителя газа, который не является клиентом "Газпрома" и не имеет планов по работе с этой компанией", - сказала Русакова.

Глава BP Роберт Дадли сообщал ранее ТАСС, что компания готова с 2019 году покупать газ у "Роснефти" после получения необходимого разрешения от властей РФ.

Согласно российскому законодательству, право экспорта трубопроводного газа закреплено только за "Газпромом". В свое время "Роснефти" совместно с "Новатэком" удалось добиться отмены монополии по экспорту СПГ, однако разрешения на экспорт трубопроводного газа "Роснефть" пока добиться не может.

Тариф на транспортировку

"Роснефть" видит существенный потенциал для снижения тарифа на транспортировку газа независимыми производителями в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ), сообщила Русакова.

Она отметила, что в настоящее время в зоне ЕСГ завершено создание газотранспортной инфраструктуры для нужд внутреннего рынка. Вице-президент добавила, что при этом большая ее часть уже самортизирована, а затраты на реконструкцию и поддержание указанных мощностей невелики и составляют 6-12 % от инвестиционной программы собственника ГТС.

"В то же время средства, уплачиваемые за счет тарифа, существенно превышают потребность газотранспортного сегмента в финансировании. В связи с этим мы видим существенный потенциал для снижения тарифа на транспортировку газа в зоне ЕСГ", - сказала Русакова.

Ранее в четверг глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что размер индексации тарифа на транспортировку для независимых производителей газа в 2017 году не превысит 1%, в 2018 году составит около 4%.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович ранее говорил журналистам, что индексация тарифов на транспортировку газа для независимых производителей может составить от нуля до 1,5%. Окончательное решение по тарифам примет ФАС, изучить этот вопрос антимонопольное ведомство должно на этой неделе. Он также отметил, что этот процентный коридор - свод предложений различных ведомств.

Ранее предполагалось, что тарифы будут повышены с 1 июля 2017 года. Минэкономразвития не исключало индексацию тарифов на транспортировку газа в 2017 года на уровне до 4%.

Тарифы на транспортировку газа по магистральным газопроводам с 2016 года утверждает ФАС. Как правило, они индексируются с 1 июля. ФАС 30 июня 2016 года отказалась от индексации тарифа на транспортировку газа для независимых производителей в 2016 года. Служба приняла такое решение из-за отсутствия оснований для индексации. Таким образом, тариф для ПАО "Газпром" на второе полугодие применяется равным действующему в настоящее время, его индексация составляет 0%. Ранее планировалось, что тариф будет с 1 июля 2016 года проиндексирован на 2% - до 13,3 руб. за 1 тыс. куб. м на 100 км, но независимые компании выразили мнение, что тариф не должен увеличиваться.

Участие в газовых проектах с СПГ

"Роснефть" прорабатывает возможность участия в газовых проектах с СПГ (сжиженный природный газ - прим. ред.) составляющей в Венесуэле и Мозамбике, сообщила Русакова.

"Развитие СПГ-бизнеса, прежде всего, за счет реализации российских СПГ-проектов, является одним из стратегических приоритетов компании. Мы планируем реализовать пилотные проекты - "Печора СПГ", который может стать основной для развития масштабного производства СПГ на базе арктических ресурсов компании, а также проект "Дальневосточный СПГ", реализуемый в рамках консорциума "Сахалин - 1". "Роснефть" также прорабатывает возможность участия в газовых проектах с СПГ составляющей за рубежом. В частности, в Венесуэле и в Мозамбике", - отметила Русакова.

"Роснефть" - один из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Компания реализует совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA: Petromonagas (60% у PDVSA, 40% у "Роснефти"), Petroperija (60% у PDVSA, 40% у "Роснефти"), Petromiranda (32% у "Роснефти") и Petrovictoria (40% у "Роснефти") и Boqueron (60% у PDVSA, 26,67% у "Роснефти", 13,33% у австрийской OMV).

В феврале 2016 года "Роснефть" и PDVSA подписали соглашение о создании СП для реализации крупного проекта по добыче, подготовке и монетизации природного газа на базе месторождений Патао, Мехильонес и потенциально - Рио Карибе на шельфе Венесуэлы. "Крупные доказанные запасы газа позволяют говорить о возможности реализации масштабного проекта мирового уровня с СПГ составляющей", - сказала Русакова.

Говоря о Мозамбике, Русакова пояснила, что в 2015 году "Роснефть" и ExxonMobil выиграли лицензионный раунд по трем участкам на шельфе Мозамбика, в пределах которых геологические службы обеих компаний подтвердили хорошие перспективы крупных газовых открытий. "В настоящее время проводятся переговоры с госорганами Мозамбика по условиям обязывающих документов", - отметила она.

Поставки в Китай

По словам Русаковой, "Роснефть" может существенно расширить поставки российского газа в Китай при получении доступа к "Силе Сибири".

Она отметила, что на востоке России сосредоточены значительные запасы газа, но на данный момент не создана газотранспортная инфраструктура. "В связи с этим мы заинтересованы в получении доступа к перспективному газопроводу "Сила Сибири". В противном случае наши запасы природного газа будут законсервированы, а попутный газ придется сжигать. Мы можем существенно расширить поставки в Китай, что также дало бы дополнительный бюджетный эффект", - пояснила она.

Русакова отметила, что отсутствие доступа к инфраструктуре также затормозит развитие данного региона с точки зрения проведения геологоразведочных работ и разработки перспективных месторождений. "Газпром" имеет эксклюзивный контракт с CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация - прим. ред.), что ограничивает его в расширении поставок газа. Мы же можем работать в КНР с другими потребителями, в частности, с регионами. Принятое в Китае решение о переводе электрогенерации с угля на газ открывает для нас большие возможности. Об этом свидетельствует, в частности, сделка с Beijing Gas (о продаже двадцатипроцентного пакета акций в "Верхнечонскнефтегазе" - прим. ред.) - ключевым дистрибьютором газа на рынке Пекина", - добавила Русакова.

В настоящее время "Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ из месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. В 2014 году "Газпром" подписал договор с CNPC на поставку по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Первые поставки могут начаться в 2018-2019 годах.

Дискуссия о допуске на экспортные рынки независимых производителей газа, список которых, помимо "Новатэка", включает "Роснефть", ведется уже давно. В настоящее время "Газпром" является монополистом экспорта газа по трубопроводам. Независимые производители уже добились права экспортировать без посредничества "Газпрома" сжиженный природный газ (СПГ). В частности, "Новатэк" сможет отправлять за рубеж СПГ со строящегося завода "Ямал СПГ".

"Роснефть" также инициировала дискуссию о допуске независимых производителей к экспорту газа на азиатские рынки через трубопровод "Сила Сибири". В 2015 году Минэнерго России заявило, что "Роснефть" и другие независимые производители газа смогут получить доступ к газотранспортной системе "Силы Сибири" в 2020-2025 годах, после завершения работ на первом участке. При этом поставки можно будет осуществлять только на внутренний рынок.