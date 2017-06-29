"Роснефть" не рассчитывает на полную отмену ограничений на экспорт газа

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Компания "Роснефть" не рассчитывает на тотальную отмену ограничений экспорта трубопроводного газа, скорее на эксперимент поставок в тесной координации с "Газпромом", сообщила журналистам вице-президент компании Влада Русакова.
"Мы не рассчитываем на тотальную отмену ограничений на экспорт. Это нанесло бы ущерб акционерам "Газпрома", особенно на фоне сложного финансово-экономического положения компании. Во-первых, "Газпром" исчерпал свою квоту, которой его ограничили на европейском рынке. И во-вторых, речь идет о тех рынках, на которых "Газпром" не присутствует. Скорее, можно говорить не об отмене экспортной монополии "Газпрома", а об эксперименте, в рамках которого мы получили бы возможность поставлять газ на эти новые рынки, естественно в тесной координации с "Газпромом", чтобы исключить конкуренцию поставщиков российского газа", - отметила Русакова.
По словам топ-менеджера, в настоящее время на рынке Европы вследствие снижения объемов собственной добычи возникает дефицит, "который в отсутствие адекватных мер со стороны России будет удовлетворен за счет поставок сжиженного газа, прежде всего из США".
Ранее сообщалось, что "Роснефть" и ВР подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, в рамках которого "Роснефть" и дочернее предприятие ВР - BP Gas Marketing Limited - планируют заключить договор купли- продажи добываемого "Роснефтью" газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы.
"Достигнутые нами с ВР договоренности позволят обеспечить дополнительные поставки российского газа в Европу в адрес нового для России потребителя газа, который не является клиентом "Газпрома" и не имеет планов по работе с этой компанией", - сказала Русакова.
Глава BP Роберт Дадли сообщал ранее ТАСС, что компания готова с 2019 году покупать газ у "Роснефти" после получения необходимого разрешения от властей РФ.
Согласно российскому законодательству, право экспорта трубопроводного газа закреплено только за "Газпромом". В свое время "Роснефти" совместно с "Новатэком" удалось добиться отмены монополии по экспорту СПГ, однако разрешения на экспорт трубопроводного газа "Роснефть" пока добиться не может.
"Роснефть" видит существенный потенциал для снижения тарифа на транспортировку газа независимыми производителями в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ), сообщила Русакова.
Она отметила, что в настоящее время в зоне ЕСГ завершено создание газотранспортной инфраструктуры для нужд внутреннего рынка. Вице-президент добавила, что при этом большая ее часть уже самортизирована, а затраты на реконструкцию и поддержание указанных мощностей невелики и составляют 6-12 % от инвестиционной программы собственника ГТС.
"В то же время средства, уплачиваемые за счет тарифа, существенно превышают потребность газотранспортного сегмента в финансировании. В связи с этим мы видим существенный потенциал для снижения тарифа на транспортировку газа в зоне ЕСГ", - сказала Русакова.
Ранее в четверг глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что размер индексации тарифа на транспортировку для независимых производителей газа в 2017 году не превысит 1%, в 2018 году составит около 4%.
Ранее предполагалось, что тарифы будут повышены с 1 июля 2017 года. Минэкономразвития не исключало индексацию тарифов на транспортировку газа в 2017 года на уровне до 4%.
Тарифы на транспортировку газа по магистральным газопроводам с 2016 года утверждает ФАС. Как правило, они индексируются с 1 июля. ФАС 30 июня 2016 года отказалась от индексации тарифа на транспортировку газа для независимых производителей в 2016 года. Служба приняла такое решение из-за отсутствия оснований для индексации. Таким образом, тариф для ПАО "Газпром" на второе полугодие применяется равным действующему в настоящее время, его индексация составляет 0%. Ранее планировалось, что тариф будет с 1 июля 2016 года проиндексирован на 2% - до 13,3 руб. за 1 тыс. куб. м на 100 км, но независимые компании выразили мнение, что тариф не должен увеличиваться.
"Роснефть" прорабатывает возможность участия в газовых проектах с СПГ (сжиженный природный газ - прим. ред.) составляющей в Венесуэле и Мозамбике, сообщила Русакова.
"Развитие СПГ-бизнеса, прежде всего, за счет реализации российских СПГ-проектов, является одним из стратегических приоритетов компании. Мы планируем реализовать пилотные проекты - "Печора СПГ", который может стать основной для развития масштабного производства СПГ на базе арктических ресурсов компании, а также проект "Дальневосточный СПГ", реализуемый в рамках консорциума "Сахалин - 1". "Роснефть" также прорабатывает возможность участия в газовых проектах с СПГ составляющей за рубежом. В частности, в Венесуэле и в Мозамбике", - отметила Русакова.
В феврале 2016 года "Роснефть" и PDVSA подписали соглашение о создании СП для реализации крупного проекта по добыче, подготовке и монетизации природного газа на базе месторождений Патао, Мехильонес и потенциально - Рио Карибе на шельфе Венесуэлы. "Крупные доказанные запасы газа позволяют говорить о возможности реализации масштабного проекта мирового уровня с СПГ составляющей", - сказала Русакова.
Говоря о Мозамбике, Русакова пояснила, что в 2015 году "Роснефть" и ExxonMobil выиграли лицензионный раунд по трем участкам на шельфе Мозамбика, в пределах которых геологические службы обеих компаний подтвердили хорошие перспективы крупных газовых открытий. "В настоящее время проводятся переговоры с госорганами Мозамбика по условиям обязывающих документов", - отметила она.
По словам Русаковой, "Роснефть" может существенно расширить поставки российского газа в Китай при получении доступа к "Силе Сибири".
Она отметила, что на востоке России сосредоточены значительные запасы газа, но на данный момент не создана газотранспортная инфраструктура. "В связи с этим мы заинтересованы в получении доступа к перспективному газопроводу "Сила Сибири". В противном случае наши запасы природного газа будут законсервированы, а попутный газ придется сжигать. Мы можем существенно расширить поставки в Китай, что также дало бы дополнительный бюджетный эффект", - пояснила она.
Русакова отметила, что отсутствие доступа к инфраструктуре также затормозит развитие данного региона с точки зрения проведения геологоразведочных работ и разработки перспективных месторождений. "Газпром" имеет эксклюзивный контракт с CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация - прим. ред.), что ограничивает его в расширении поставок газа. Мы же можем работать в КНР с другими потребителями, в частности, с регионами. Принятое в Китае решение о переводе электрогенерации с угля на газ открывает для нас большие возможности. Об этом свидетельствует, в частности, сделка с Beijing Gas (о продаже двадцатипроцентного пакета акций в "Верхнечонскнефтегазе" - прим. ред.) - ключевым дистрибьютором газа на рынке Пекина", - добавила Русакова.
В настоящее время "Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ из месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. В 2014 году "Газпром" подписал договор с CNPC на поставку по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Первые поставки могут начаться в 2018-2019 годах.
Дискуссия о допуске на экспортные рынки независимых производителей газа, список которых, помимо "Новатэка", включает "Роснефть", ведется уже давно. В настоящее время "Газпром" является монополистом экспорта газа по трубопроводам. Независимые производители уже добились права экспортировать без посредничества "Газпрома" сжиженный природный газ (СПГ). В частности, "Новатэк" сможет отправлять за рубеж СПГ со строящегося завода "Ямал СПГ".
"Роснефть" также инициировала дискуссию о допуске независимых производителей к экспорту газа на азиатские рынки через трубопровод "Сила Сибири". В 2015 году Минэнерго России заявило, что "Роснефть" и другие независимые производители газа смогут получить доступ к газотранспортной системе "Силы Сибири" в 2020-2025 годах, после завершения работ на первом участке. При этом поставки можно будет осуществлять только на внутренний рынок.