Полпред: проблемы энергетики Кольской опорной зоны без федеральных средств не решить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Вопрос модернизации объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры Кольской опорной зоны, находящейся в суровых арктических условиях, остается актуальным и без финансовой поддержки федерального центра его не решить. Об этом заявил в четверг на заседании президиума Государственной комиссии по развитию Арктики полпред президента в СЗФО Николай Цуканов, предложив использовать средства Фонда содействия реформирования ЖКХ.

"Теперь по Кольской опорной зоне. К сожалению, остается актуальным вопрос модернизации объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры в суровых условиях Арктики. В текущих экономических условиях, без финансовой поддержки федерального центра решение такого масштабного вопроса не представляется возможным", - сказал он. Полпред предложил поддержать предложение регионов о том, чтобы в деятельности Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства предусмотреть направления для развития коммунального хозяйства регионов, относящихся к Арктической зоне РФ.

"В Мурманской области осуществляется Комплексный инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения региона на 2015-2030 годы, подразумевающий широкое применение механизмов государственно-частного партнерства. Софинансирование проектов со стороны государства, в том числе с участием Фонда, могло бы существенно повысить инвестиционную привлекательность проектов и ускорить их реализацию", - подчеркнул Цуканов. Он также напомнил, что в настоящее время правительством Мурманской области и Минэнерго прорабатывается вопрос изменения правил ценообразования в электроэнергетике и установления особых правил тарифообразования для Арктической зоны.

Кольская опорная зона в Мурманской области в прошлом году была названа пилотным проектом развития территории по данному принципу. Она предусматривает реализацию более 30 масштабных инвестпроектов общим объемом инвестиций около 500 млрд руб. По отраслевому принципу они объединены в семь кластеров: транспортно-логистический, морехозяйственный сервисный, нефтегазохимический, горно-химический и металлургический, рыбохозяйственный, туристско- рекреационный, научно-образовательный. Крупнейшими проектами в Кольской опорной зоне являются проект "Новатэк" по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений и строительство "Роснефтью" береговой базы обеспечения арктических проектов.

Якорным проектом Кольской опорной зоны является комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Он предусматривает появление на базе Мурманского морского порта круглогодичного глубоководного морского центра по переработке наливных и навалочных грузов, в том числе для снабжения арктических месторождений и промышленных центров, расположенных вдоль трассы Северного морского пути.

Для развития опорной зоны в Мурманске был создан межведомственный проектный офис.