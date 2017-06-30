Трамп объявил о начале программы разведки месторождений нефти и газа у берегов США

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. США запускают новую программу разведки месторождений нефти и газа вдоль побережья страны. Об этом сообщил в четверг президент Дональд Трамп, выступая в министерстве энергетики.

"Мы запускаем новую программу разработки газа и нефти у берегов [Соединенных Штатов]. Америка сможет получить доступ к энергетическому богатству, находящемуся прямо вблизи наших берегов. И это только начало золотой эпохи американской энергетики", - сказал Трамп.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что по меньшей мере пять нефтегазовых компаний будут проводить сейсморазведку дна Атлантического океана при помощи пневматических пушек. Предполагается, что разведка будет вестись вдоль почти всего Восточного побережья: от штата Дэлавер до штата Флорида. Геологоразведка на дне океана там не осуществлялась уже как минимум 30 лет.

В апреле Трамп подписал указ об увеличении объемов нефтедобычи в Атлантике и в Тихом океане. Президент ставит целью снизить зависимость США от импорта нефти и газа, используя собственные резервы.