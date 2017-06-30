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"Известия": значимые инвестпроекты пройдут технологический ценовой аудит

Экономика и бизнес
30 июня, 2:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

По итогам проведенных проверок, РЖД удалось сократить расходы на 25 млрд рублей, сообщил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Серию крупных инвестиционных проектов предполагается подвергнуть технологическому ценовому аудиту, сообщила в пятницу газета "Известия" со ссылкой на министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Отмечается, что благодаря подобной процедуре удалось, в частности, ОАО "Российские железные дороги" сократить расходы на 25 млрд рублей.

По словам Абызова, эксперты указали на возможность экономии в проектах БАМа, Транссиба и объектах Азово-Черноморского железнодорожного узла.

"Также подлежит детальной проверке проектная документация высокоскоростной магистрали Москва-Казань, новый инвестпроект по Северному широтному ходу стоимостью более 250 млрд рублей. Кроме того, сейчас готовятся предложения по реализации инвестпроектов, связанных с развитием инфраструктуры Элегестского угольного месторождения. Все эти проекты будут проходить через технологический ценовой аудит", - приводит издание слова Абызова.

Как пояснили газете в участвующем в аудите проектов экспертном совете при Открытом правительстве, в проверках РЖД, например, использовался сформированный совместно со Счетной палатой перечень "повторяющихся замечаний". Так, в список вошли логистика поставки щебня, требования максимального использования срезаемого грунта и бывших в употреблении рельс, если те пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Сэкономленные деньги будут перераспределены в рамках тех же проектов, либо направлены и на другие мероприятия, отмечает газета. В частности, средства от оптимизации БАМа и Транссиба планируют использовать для усиления магистральных пропускных возможностей.

Технологический аудит значимых инвестпроектов с государственным участием проводится с 2012 года. Его осуществляют независимые аудиторские компании.

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