WP: в Twitter может появиться возможность отмечать недостоверную информацию

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ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Возможность отмечать записи, содержащие не соответствующую действительности информацию, может появиться в одной из самых популярных социальных сетей Twitter. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники, осведомленные о нынешних проектах компании.
По их данным, новая функция, которая пока находится на стадии тестирования, является частью кампании Twitter по борьбе с разного рода злоупотреблениями в рамках соцсети. По версии источников, поставить "черную метку" пользователи смогут, кликнув по специальной вкладке в выпадающем меню. Тем не менее газета отмечает, что введение новой функции пока не утверждено руководством компании, так что, возможно, она и в конечном счете и не появится.
Социальная сеть Twitter представляет собой сервис микроблогов для публичного обмена короткими сообщениями. Его ежемесячная аудитория достигла почти 320 млн человек в 2016 году. Рыночная капитализация компании составляет более $12 млрд.
Зарабатывает Twitter главным образом за счет рекламы и лицензирования данных. Выручка компании по итогам 2016 года достигала $2,52 млрд. Чистый убыток по итогам 2016 года составил $456 млн.