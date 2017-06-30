Одной из тем ВЭФ станет реализация концепции демографической политики Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития России представит на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) план реализации концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. Представители ведомства озвучат конкретные планы регионов и поделятся опытом в этой области, сообщает в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.

"Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока поставил задачу разработать и утвердить план реализации демографической концепции до Восточного экономического форума. На самом ВЭФ мы обсудим этот план совместно с ведущими экспертами-демографами, работодателями и главами регионов", - приводятся в сообщении слова заместителя министра по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.

Особое внимание в документе, который федеральные органы власти разрабатывали совместно с регионами Дальнего Востока, будет уделено численности населения, рождаемости, смертности и продолжительности жизни. Планируется, что наибольшая положительная демографическая динамика будет наблюдаться в Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия). Минвостокразвития будет отслеживать эти показатели, при этом на федеральном уровне должны быть разработаны меры, которые помогут регионам снизить смертность, повысить рождаемость и решить миграционные вопросы.

"На ВЭФ планируется обсудить три аспекта демографической политики. Во-первых, будут рассматриваться конкретные планы мероприятий регионов по реализации концепции. Во-вторых, регионы расскажут о своих лучших практиках в сфере демографии. В-третьих, общественные объединения представят свои проекты, которые были отобраны в рамках конкурса на предоставление президентских грантов в сфере развития гражданского общества или программы "В добром крае - добрые дела!", реализуемой Общественным советом при Минвостокразвития России", - цитируются в сообщении слова Качаева.

Концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 года

Ранее в среду ТАСС сообщил, что правительство РФ утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. Реализация концепции, подготовленной Минвостокразвития, будет состоять из двух этапов. На первом этапе (2017-2020 годы) планируется осуществить меры, направленные на улучшение демографической ситуации и стабилизацию численности населения региона, на втором (2021-2025 годы) внимание будет обращено на увеличение естественного и миграционного прироста населения на Дальнем Востоке.

В ходе реализации концепции ожидается рост численности населения до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста, снижение показателя смертности до 11,5 случаев на 1 тыс. человек, увеличение продолжительности жизни граждан до 74,2 года, а также создание условий для роста численности населения в регионе до 7 млн человек. Создание концепции обусловлено падением численности населения в период с 1991 по 2000 годы на 1,2 млн человек.

ВЭФ - крупнейшее международное мероприятие на востоке страны, во Владивостоке проводится в третий раз. В этот году он пройдет с 6 по 7 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Приморский край подписал 59 соглашений на сумму около 200 млрд рублей.