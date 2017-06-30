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Специализированная организация займется развитием Северного морского пути

Экономика и бизнес
30 июня, 5:36 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, соответствующие меры включены в государственные программы России

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Специализированная организация будет создана для развития Северного морского пути. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на встрече вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева с заместителем премьера Гоcсовета КНР Ван Яном, сообщила 30 июня пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Меры по развитию Северного морского пути включены в государственные программы России, а его управлением и развитием займется специализированная организация ", - сказал Александр Галушка.

Однако он пока не уточнил сроки создания, место размещения организации и другие детали.

В ходе переговоров министр подчеркнул, что для повышения качества сотрудничества с китайскими компаниями, одна из ключевых задач сейчас - увеличение судов, проходящих по Северному морскому пути в период чистой воды. Это даст возможность судовладельцам из КНР на практике оценить возможности Севморпути, а также сформировать комплекс предложений и требований по обустройству маршрута необходимыми сервисами и видами обеспечения.

"В настоящий момент разработана оптимальная логистическая схема регулярной арктической контейнерной линии, включающая два порта-хаба в Петропавловске-Камчатском и Мурманске. Уникальность этого маршрута заключается в том, что грузовладельцы из Северо-Восточной Азии при транзите грузов в Северную Европу экономят до девяти суток при практически идентичной стоимости по сравнению с маршрутами через Суэцкий и Панамский каналы", - говорится в сообщении.

Северный морской путь (СМП) - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения - 5600 км, что почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток. Продолжительность навигации два - четыре месяца, как правило, с помощью ледоколов, что нередко позволяет удлинить этот период.

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Трутнев, Юрий Петрович Галушка, Александр Сергеевич
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