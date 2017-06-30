Потребности регионов РФ в сырье для муки и в кормах покроют из госзапасов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство приняло решение об использовании части запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для обеспечения потребностей животноводческих предприятий России. Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением принято решение о реализации без проведения торгов на биржах пшеницы, фуражного ячменя и ржи из запасов интервенционного фонда, закупленных при проведении государственных закупочных интервенций в 2008-2014 годах", - говорится в справке к документу.

Из текста распоряжения следует, что для потребности животноводческих хозяйств в кормах, в этом году будет реализовано до 1,35 тыс. тонн пшеницы 5-го класса и 2,7 тыс. тонн фуражного ячменя для поставки в Якутию, а также до 10 тыс. тонн пшеницы 4-го класса и 8 тыс. тонн фуражного ячменя для Камчатского края. Также в качестве сырья для производства муки до 4,6 тыс. тонн ржи будет реализовано в Республике Крым и до 1,95 тыс. тонн - в Севастополе.

По данным Российского зернового союза, из-за нехватки элеваторных мощностей и их устаревания аграрии ежегодно теряют не менее 10% своего урожая. Проблема усугубляется тем, что большая часть лучших зернохранилищ Сибири и Поволжья заняты интервенционным зерном прошлого урожая, аграрии опасаются, что под новый урожай мощностей может не хватить. В текущем году несколько регионов планируют обновить основные фонды зернохранилища и начать строительство новых.