"Ъ": глава "Россетей" поддерживает увеличение числа независимых директоров

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Исключение главы "Россетей" Олега Бударгина из списка кандидатов в новый состав совета директоров компании связано с увеличением в органе количества независимых директоров и никак не повлияет на работу компании. Об этом сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава "Россетей" Олег Бударгин.
"К самой новации - увеличивать в совете директоров долю представителей не из исполнительных органов управления - я нормально отношусь. Мы участвуем в работе совета как исполнительный орган. Но лучше, чтобы мы увеличили долю сторонних, то есть людей, которые приходят и сначала агрессивно настроены, а в конце корпоративного года обычно говорят: "Да, сети - это действительно важная составляющая энергосистемы", - сказал он.
Он добавил, что надеется, что новый совет директоров, который будет избран на годовом собрании акционеров 30 июня, тоже будет активно участвовать в продвижении идей, единых правил, единых требований к эффективности, надежности, доступности сетей.
"Никаких рисков в части своего участия в дальнейшем управлении "Россетями" я не вижу. Я думаю, что это никак не повлияет на мою работу, - добавил Бударгин.
Ранее сообщалось, что правительство РФ не включило в список кандидатов в новый совет директоров "Россетей" главу компании Бударгина.
"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяет 70% распределительных и более 90% магистральных электросетевых активов государства. В управлении "Россетей" находятся 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и "ФСК ЕЭС". Государству в лице Росимущества принадлежит 87,9% в уставном капитале "Россетей".