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Яровая: снятие административных барьеров облегчит заход круизных лайнеров в порты России

Экономика и бизнес
30 июня, 9:36 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Депутат Госдумы добавила, что "раньше Дальний Восток не воспринимался как территория роста через развитие круизного судоходства"

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июня. Снятие административных барьеров для более качественной работы закона "о круизном судоходстве" будет продолжено. Об этом 30 июня в Петропавловске-Камчатском журналистам заявила депутат Государственной думы Ирина Яровая, которая прибыла сюда, чтобы оценить подготовку нового морского вокзала к приему круизных судов.

"Сейчас важно, чтобы мы проработали с правительством вопрос по максимальному снятию любых административных барьеров. Мы уже перешли на упрощенную форму получения виз, паспортного контроля. Сейчас важно, чтобы все это было максимально качественно реализовано и удобно для людей. Мы сегодня делаем максимально благоприятные условия, чтобы и иностранные, и наши туристы, чувствовали себя на Дальнем Востоке желанными гостями", - сказала Яровая.

Она добавила, что "раньше Дальний Восток не воспринимался как территория роста через развитие круизного судоходства". Между тем запросы иностранных компаний на заход судов в порты округа и Камчатки в частности, подтверждают, что решение о разработке и принятии закона "о круизном судоходстве, автором которого была Ирина Яровая, было своевременным. Депутат добавила, что сейчас Госдума РФ совместно с Минтрансом РФ прорабатывают вопрос стандартизации маршрутов для круизного судоходства.

"Сейчас мы продолжаем работать с Минтрансом. Мы предлагаем стандартизировать маршруты для того, чтобы бизнес мог планировать свою работу, был уверен, что планы не изменятся и формировать свой туристический пакет. И для нас это будет выгодно, мы будем знать, какой будет поток туристов, мы будем знать, какую дополнительную инфраструктуру необходимо создавать у нас на территории Камчатского края", - сказала парламентарий.

Стандартизация маршрутов позволит понять, где и какую инфраструктуру в первую очередь нужно создавать, чтобы сделать путешествия для участников круизов максимально комфортным, какие кадры и в каком количестве необходимы для данной отрасли.

Ранее ТАСС сообщал, что 26 июня в Петропавловске-Камчатском новый морской вокзал принял первое за последние 25 лет круизное судно у своей причальной стенки. Ранее из- за отсутствия необходимых пирсов швартовка судов такого класса к берегу была невозможна, и кораблям все время пребывания на Камчатке приходилось оставаться на рейде. Строительство здания морского вокзала выполнено в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". Здание площадью более 8 тыс. кв. метров рассчитано на одновременное обслуживание 200 человек.

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Яровая, Ирина Анатольевна
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