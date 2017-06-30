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Пользователи "ВКонтакте" с 1 июля смогут использовать для переводов карты "Мир"

Экономика и бизнес
30 июня, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Комиссия за отправку средств с этой карты - 1% от суммы перевода, но не меньше 50 рублей

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" с 1 июля запускает возможность использовать платежные карты "Мир" для отправки и получения денежных переводов. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе соцсети.

"В скором времени мы ожидаем увеличения количества карт "Мир" среди наших пользователей, поэтому добавляем поддержку этих карт в сервис денежных переводов "ВКонтакте", - пояснил директор по электронной коммерции "ВКонтакте" Юрий Иванов. Комиссия за отправку средств с карты "Мир" - 1% от суммы перевода, но не меньше 50 рублей.

Помимо этого, с начала июля изменится комиссия для владельцев карт других платежных систем. По картам Mastercard и Maestro комиссия за перевод свыше 75 тыс. рублей в месяц снизится с 1% от суммы перевода, минимум 30 рублей, до 0,6% от суммы перевода плюс 20 рублей. При переводе до 75 тыс. рублей в месяц с таких карт комиссия не взимается в рамках акции. По картам Visa комиссия сохранится на уровне 1% от суммы перевода, минимум вырастет с 40 до 50 рублей.

"ВКонтакте" запустила услугу денежных переводов между пользователями в сентябре 2016 года. Пользователи могут отправлять друг другу деньги в сообщениях, при этом получатель сам указывает номер карты в системе для получения перевода в течение пяти суток. Если перевод не принят, то деньги возвращаются на карту отправителя. Переводы осуществляются в рублях.

Сервис переводов доступен в десктопной и мобильной версии "ВКонтакте", а также в приложениях для смартфонов на базе Android, iOS и Windows Mobile.

Ежемесячное число пользователей социальной сети "ВКонтакте" составляет 95 млн, из них 78 млн заходят с мобильных устройств. Из общего числа ежемесячных пользователей 82 млн активно используют встроенный мессенджер "ВКонтакте".

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