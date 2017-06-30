Игорную зону в Приморье возьмут под федеральный патронаж

МАКАО, 30 июня. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Игорная зона в Приморье развивается довольно медленно, она будет взята под федеральный патронаж. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В пятницу он провел в китайском Макао встречи с потенциальными инвесторами.

"Игорная зона в Приморье развивается медленно. Недавно мы провели совещание, в ходе которого из четырех инвесторов по двум было принято решение подать иски о расторжении соглашений, потому что они ничего не делают", - пояснил он.

Полпред уточнил, что один из инвесторов - MELCO - уже построил гостиницу, правда, пока небольшую и тормозит со второй очередью. Другая компания - Naga World тоже задержала начало работ в связи с тем, что возникла необходимость проведения на площадке археологических раскопок. "Сейчас они здесь заверяют, что начнут работу уже в этом году и быстро реализуют проект", - пояснил Трутнев.

"Таким образом, у нас есть как минимум места для трех дополнительных резидентов. Одна территория нераспределенная и две будут изъяты. Мы знаем, что интерес к ним есть как уже среди существующих инвесторов, так и других инвесторов на территории РФ", - продолжил вице-премьер.

В то же время он выразил заинтересованность в конкуренции, в том, чтобы в Приморье выходили компании с мировым именем и большим опытом. "Поэтому сегодняшняя поездка - это "роад шоу", на котором мы рассказываем о новом этапе в реализации проекта. Мы будем его брать под федеральный патронаж", - сказал Трутнев.

Не только игровые автоматы

Он заметил, что игорная зона - это не только игровые столы и автоматы, это отели, зоны развлечений. По его словам, корейские инвесторы там планируют построить гольф-клуб. "Мы хотим, чтобы это было еще одним местом, которое будет притягивать туристов с Азиатско-Тихоокеанского региона", - подчеркнул собеседник агентства.

"С 1 августа у нас вводятся электронные визы, это позволит быстрее попадать на территорию Дальнего Востока РФ. Нам надо создавать условия для того, чтобы к нам приезжали туристы и помогали развивать экономику", - резюмировал полпред. В Макао он также принял участие в презентации проекта "Сухой бизнес-джет", который производится на Дальнем Востоке и может быть предложен на рынках Азии в качестве своего рода "воздушного челнока" между игорными зонами.