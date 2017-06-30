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Производство мороженого и сыра впервые планируют открыть на Ямале

Экономика и бизнес
30 июня, 11:14 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 30, июня. /ТАСС

Производством молочной продукции займется ключевой в регионе переработчик мяса северного оленя - МП "Ямальские олени"

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САЛЕХАРД, 30 июня. /ТАСС/. Муниципальное предприятие "Ямальские олени" планирует впервые в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) открыть производство мороженого и сыра. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Ключевой в регионе переработчик мяса северного оленя - МП "Ямальские олени" - расширяет производство. Теперь в ассортименте не только колбасы, полуфабрикаты и мясные деликатесы, но и молочная продукция - пастеризованное молоко, сметана, ряженка, сливки, кефир и масло. В перспективе они планируют выпускать арктические сыр и мороженое", - отметили там.

Молочную производственную линию предприятию передал в пользование муниципалитет. "Сырье для нового производства поступает из фермерского хозяйства в селе Яр-Сале (Ямальский район), где сегодня содержится 34 дойные коровы. На переработку направляется 500 литров цельного сырого молока ежедневно", - уточнили в пресс-службе.

По данным властей, первые партии молочной продукции успешно разошлись среди жителей Ямальского района и воспитанников школы-интерната. "Предприятие запустит сезонные поставки в дальние арктические поселки - Мыс Каменный и Новый Порт", - добавили там.

Ранее ТАСС сообщал, что предприятие "Салехардагро" начало выпускать сливочное масло. Новую продукцию изготавливают в Салехарде в цехе по переработке молока, которое поступает с молочной фермы поселка Аксарка.

В 2017 году власти ЯНАО выделят более 2,6 млрд рублей на господдержку агропромышленного комплекса. В этом году в Салехарде должно появиться модульное овощехранилище для картофеля. Еще одно важное и пока молодое для Ямала направление - товарное разведение рыбы, один из примеров - осетровая ферма в Салехарде.

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