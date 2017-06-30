Добыча "Газпрома" в 2017 г. может вырасти на 7,4%, до свыше 450 млрд кубометров

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Газпром" в 2017 году может увеличить добычу газа на 7,4% по сравнению с показателем 2016 года, до свыше 450 млрд кубометров, сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер, выступая на собрании акционеров.

"Мы прогнозируем добычу на уровне сверх 450 млрд кубометров", - сказал он, выступая на годовом собрании акционеров. По словам Миллера, за шесть месяцев текущего добыча "Газпрома" достигла 232,7 млрд кубометров.

Предправления компании также сообщил, что "Газпром" за 6 месяцев увеличил экспорт газа в Европу на 12,3%.

"Рост спроса на наш газ продолжился и в 2017 году. За шесть месяцев объемы экспорта увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 12,3% или на 10,5 млрд кубометров", - сказал он. В презентации к его докладу было указано, что объемы экспорта, по оперативным данным компании, в январе-июне составили 95,7 млрд кубометров.

Инвестиционные проекты

По словам Миллера, "Газпром" в августе начнет закладку фундамента Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). "В августе мы начнем закладку фундамента Амурского газоперерабатывающего завода. Уже возводятся его основные инфраструктурные объекты. Выбран поставщик основного оборудования для Амурского ГПЗ по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.

В июле 2015 года ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ, входит в Группу "Газпром") и ОАО "НИПИгазпереработка" (НИПИГАЗ, входит в Группу "Сибур") договорились о партнерстве по проектированию, координации поставок оборудования, материалов и управлению строительством Амурского ГПЗ в районе г. Свободного Амурской области.

В рамках совместной реализации проекта НИПИГАЗ в качестве подрядчика обеспечит подготовку рабочей документации, поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных работ по Амурскому ГПЗ и осуществит передачу ООО "Газпром переработка Благовещенск" завода в состоянии механической готовности.

Поэтапный ввод в эксплуатацию технологических линий ГПЗ будет синхронизирован с развитием добычных мощностей "Газпрома" в Якутии и Иркутской области. Поставщиком основного технологического оборудования Амурского ГПЗ по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии выступает Linde AG. China Petroleum Engineering & Construction Corporation выполнит проектирование, изготовление, поставку оборудования и строительство дожимных компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования Амурского ГПЗ. Консорциум Tecnimont и Sinopec был выбран ЕРС-подрядчиком по результатам открытой конкурентной процедуры.

По словам Миллера, "Газпром" в ближайшие дни подпишем документы о точных сроках поставок по газопроводу "Сила Сибири" в Китай.

"Сегодня мы завершаем обсуждение точных сроков начала поставок по "восточному маршруту" ("Сила Сибири" - прим. ред.) в соответствии с контрактом. Документ об этом планируется подписать в ближайшие дни", - сказал он.

Миллер также сообщил, что до конца 2017 года "Газпром" намерен выйти на согласование условий поставок газа в Китай еще по одному маршруту - с Дальнего Востока России.