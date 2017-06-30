"Уралхиммаш" начал поставку оборудования для заполярного месторождения в ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. АО "Уралхиммаш" (входит в ПАО "Объединенные машиностроительные заводы") начало отгрузку готового оборудования для Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения (Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом в пятницу сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

"Автомобильным транспортом отправлены четыре блока первого узла сепаратора. Всего, согласно контракту, общая масса поставки превышает 690 тонн. Отгрузка будет завершена в течение месяца", - сообщили там.

В 2016 году "Уралхиммаш" заключил контракт на изготовление и поставку 15 аппаратов для Мубарекского газоперерабатывающего завода (Узбекистан). Общий вес всей поставки превысит 1,3 тыс. тонн. Также предприятие сотрудничает с другими странами. В частности, к октябрю 2017 года запланирована поставка восьми гидроемкостей системы аварийного охлаждения зоны реактора для АЭС "Куданкулам" (Индия).

"Уралхиммаш" изготавливает оборудование для предприятий нефтегазовой, энергетической, атомной, химической отраслей промышленности, предприятий черной и цветной металлургии, строительства. В 2010 году при поддержке основного акционера (Газпромбанка) на заводе была принята инвестиционная программа по модернизации сварочного оборудования и внедрению современных методов производства.