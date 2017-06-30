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Украина готова импортировать до 5-7 млн тонн антрацита, в том числе из США

Экономика и бизнес
30 июня, 12:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, июня. /ТАСС

По мнению экс-министра энергетики Украины, генерирующие компании будут смотреть, где лучше покупать и где будет цена лучше, - в ЮАР или в США

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КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Украина остро нуждается в угле антрацитовых марок для электростанций страны, что может быть покрыто за счет импорта в объемах до 5-7 млн тонн. Об этом в пятницу заявил экс-министр энергетики Украины, председатель энергокомпании "Киевэнерго" Иван Плачков.

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"У нас есть проблема с антрацитовым углем. В год это составляет 12, максимум 15 млн тонн, если мы увеличим потребление электроэнергии. Я уверен, что объем возможного импорта небольшой, я думаю, что может идти речь максимум о 5-7 млн тонн угля", - сказал он.

Плачков отметил, что заявление президента США Дональда Трампа о готовности поставлять на Украину уголь является "очень хорошим для страны", поскольку американские поставки могут стать одним из путей диверсификации угольной продукции для Киева. "Если будет потребность большая в антрацитовом угле, то это будет еще одним источником. И украинские генерирующие компании будут смотреть, где лучше покупать и где будет цена лучше, - в ЮАР или в США", - добавил экс-министр.

Вместе с тем он считает, что Украина должна модернизировать свои энергогенерирующие мощности, чтобы иметь возможность сжигать угли низкого качества и в перспективе отказаться от импортных поставок. Плачков напомнил, что в стране продолжается переоборудование электростанций, сжигающих антрацит, на использование углей газовой группы, которые добываются на Украине в необходимых количествах.

США согласны помочь Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил 29 июня, что Украина уведомила США о потребности "миллионов тонн угля прямо немедленно". Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщал в мае текущего года, что украинская сторона планирует начать импорт антрацитового угля из США и Казахстана.

По его словам, Соединенные Штаты якобы дали предварительное согласие поставлять 300-350 тыс. тонн в месяц, что составит около 3,5-4 млн тонн за год. При этом Насалик ушел от каких-либо подробностей, отметив лишь, что у США "выгодная логистика и интересная цена". В настоящее время частные энергогенерирующие компании, в том числе крупнейший энергетический холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, импортируют антрацит из ЮАР.

Чрезвычайные меры в энергетике

Правительство Украины 14 июня в пятый раз сроком на один месяц продлило действие временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии страны, необходимость которых возникла после объявления транспортной блокады Донбасса, которую начали радикалы, а потом официально поддержали власти страны. Чрезвычайные меры предусматривают максимальное сокращение использования "антрацитовых" ТЭС. При этом в общем объеме генерации увеличилась доля атомных электростанций, а мощность "горячего резерва" ТЭС сокращена с 1000 до 500 МВт. В правительстве подсчитали, что эти меры должны снизить потребление угля антрацитовой группы на 300-350 тыс. тонн в месяц.

Украинские радикалы 25 января организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля, из региона. Это привело к жесткому дефициту топлива в стране. Президент Украины Петр Порошенко осудил действия так называемых добровольческих батальонов, отметив значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Тем не менее по его инициативе 15 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом, фактически выполнив требование радикалов.

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