Страховщикам грозят штрафы в 50 тыс. руб. за необоснованный отказ продать е-ОСАГО

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) одобрил введение штрафов для страховых компаний за необоснованный отказ в продаже электронного полиса ОСАГО. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Штрафы в 50 тыс. руб. будут применяться по жалобе страхователя. Штраф будет взиматься с компаний, которые необоснованно отказывают клиенту в заключении договора е-ОСАГО после загрузки страхователем сканов документов, необходимых для оформления полиса. При этом загружать сканы требуют не у всех пользователей, а только у тех, чьи данные не прошли проверку в автоматизированной информационной системе РСА.

"Жалоба поступает в РСА, и если союз признал эту жалобу обоснованной (например, сканы документов хорошего качества, вся необходимая информация видна в полном объеме), то страховщик, не заключивший с этим страхователем договор, получает штраф в размере 50 тыс. рублей", - цитирует Юргенса пресс-служба.

Санкции вступят в силу после утверждения Банком России, уточняется в сообщении.

Кроме того, президиум утвердил штраф в 10 тыс. руб. для страховщиков за махинации в системе "единый агент" ОСАГО (работает в 16 регионах РФ с наибольшими проблемами в доступности полисов). Страховщики, имеющие филиалы в этих регионах, продают полисы от имени всех страховщиков РФ. Полис, купленный по системе агента, выписывается от имени страховой компании, выпавшей случайным образом по номеру ПТС. "Выявлены случаи, когда номер ПТС, который выбрала система, не совпадает с реальным номером ПТС в скане документа страхователя", - отмечается в сообщении ВСС. Это означает, что страховщик-агент подбирал номер ПТС, чтобы найти нужного клиенту страховщика (что противоречит сути системы).