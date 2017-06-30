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Данкверт примет участие в заседании Госсовета РФ и Белоруссии

Экономика и бизнес
30 июня, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Ранее президент Белоруссии поручал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт будет присутствовать заседании в пятницу Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии с участием президентов двух стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, будет", - ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли Данкверт, против которого ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручал возбудить уголовное дело, участвовать в заседании ВГС.

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Темы
Россия - Белоруссия
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Данкверт, Сергей Алексеевич Лукашенко, Александр Григорьевич
Страны
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