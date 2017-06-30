Данкверт примет участие в заседании Госсовета РФ и Белоруссии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт будет присутствовать заседании в пятницу Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии с участием президентов двух стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, будет", - ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли Данкверт, против которого ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручал возбудить уголовное дело, участвовать в заседании ВГС.