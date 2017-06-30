Минтруд предлагает субсидировать ставку налога для работодателей, улучшающих условия труда

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минтруд направил в Минэкономразвития и Минфин предложение субсидировать ставку налога для тех работодателей, которые покупают оборудование для повышения производительности труда. Об этом в пятницу сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
"У нас еще одно предложение было. Мы Минэку и Минфину в рамках повышения производительности труда, которое сейчас разрабатывается, часть этих средств, которые идут на превентивные меры, направить на субсидирование ставки, если работодатель приобретает новое оборудование и улучшает условия труда, повышает производительность труда", - сказал он.
По словам министра, предложение уже направлено. Как отметил Топилин, его необходимо обсудить в короткие сроки, например, в течение следующей недели.