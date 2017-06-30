Глава Минкомсвязи не видит препятствий для работы Telegram в РФ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Препятствий для работы на территории России мессенджера Telegram Павла Дурова на сегодня не существует, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Сейчас, после того как компания предоставила данные, никаких препятствий нет", - сказал министр.