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Глава Минкомсвязи не видит препятствий для работы Telegram в РФ

Экономика и бизнес
30 июня, 12:47 UTC+3
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Материал из 1 страницы
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Препятствий для работы на территории России мессенджера Telegram Павла Дурова на сегодня не существует, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Сейчас, после того как компания предоставила данные, никаких препятствий нет", - сказал министр.

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