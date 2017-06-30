Путин: РФ и Белоруссии нужно активнее внедрять цифровые технологии в промышленности

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Судьба РФ и Белоруссии будет зависеть от того, как страны смогут адаптироваться к новому промышленному укладу на основе цифровых технологий. Об этом заявил на форуме регионов России и Белоруссии президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня буквально на глазах формируется новый промышленный уклад, основанный на активном внедрении цифровых технологий, инновационных материалов, роботизации, "зеленой" энергетике. И от того, как мы с вами сможем ответить на эти технологические вызовы будет зависеть долгосрочная конкурентоспособность наших стран, их позиции в глобальном разделении труда. Я позволю себе даже больше сказать - от этого, от того, как мы будем это делать, будет зависеть в значительной степени наша судьба", - сказал Путин.

Поэтому, как отметил президент РФ, надо наращивать совместные усилия по созданию промышленных платформ, инжиниринговых центров, выстраивать гибкие кооперационные цепочки для производства наукоемкой продукции, отвечающей самым высоким мировым стандартам.

По словам Путина, необходимо объединять производственные, кадровые и научные потенциалы России и Белоруссии. Он напомнил, что недавно на заседании совета министров Союзного государства было принято постановление об основных направлениях формирования научно-технологического пространства.

Одним из перспективных направлений совместной деятельности Путин назвал инновационную медицину. "Уже реализована программа разработки передовых методов и технологий восстановительной терапии с использованием стволовых клеток. На очереди программа лечения детей с врожденными повреждениями позвоночника", - сказал президент РФ.

Эффективная кооперация

Президент России считает, что регионам РФ и Белоруссии удалось выстроить эффективную структуру кооперации.

"Считаю, нам вместе удалось выстроить эффективную структуру кооперации, что создает надежную базу для наращивания деловой активности, притока капиталов в экономики обоих государств", - заявил он.

Президент подчеркнул, что в 2016 году объем инвестиций России в Белоруссии достиг $4 млрд, объем же белорусских инвестиций в экономику РФ - более $600 млн. Путин отметил эффективное взаимодействие белорусских регионов с российским Дальним Востоком, приведя в пример создание современного агрокластера в Сахалинской области. Президент выразил надежду, что число таких взаимовыгодных проектов будет только расти.

Путин отметил, что РФ и Белоруссия развивают отношения "на прочном фундаменте дружбы и добрососедства практически по всем направлениям".

Мощная транспортная инфраструктура

Скоростное пассажирское сообщение в Союзном государстве продолжит развиваться, заявил Путин.

"Неотъемлемой частью экономики будущего должна стать мощная транспортная инфраструктура. Мы намерены и дальше развивать скоростное пассажирское сообщение на территории Союзного государства. Совершенствовать сеть панъевропейских транспортных коридоров, проходящих через территории наших стран", - сказал он.

Путин отметил, что значительные перспективы для российско-белорусского сотрудничества открывает создание в Островце Белорусской АЭС. "Уверен, что в недалеком будущем этот город станет таким же всемирно известным наукоградом как российский Обнинск, где была сооружена первая в мире атомная электростанция", - сказал российский президент.

Россия и Белоруссия располагают значительными кадровыми, интеллектуальными и образовательными ресурсами, отметил он. Компаниям и университетам двух стран по силам создавать уникальные технологические и программные продукты, которые могли бы конкурировать на мировых рынках. А Россия готова к самому тесному сотрудничеству с белорусскими партнерами для обеспечения устойчивого роста двух экономик, заверил Путин.

"Готовы вместе выстраивать промышленную и технологическую политику, развивать инфраструктуру, способствовать формированию комфортной деловой среды. На это нацелена и работа форума регионов России и Беларуси", - заключил президент.