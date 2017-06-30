Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года

Легкоатлетка Ласицкене считает, что Мемориал Знаменских будет хорошей подготовкой перед ЧМСпорт 30 июня, 15:51
Борзаковский надеется, что РУСАДА будет плотнее работать с российскими легкоатлетамиСпорт 30 июня, 15:46
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцыАрмия и ОПК 30 июня, 15:40
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы агрегаторов таксиЭкономика и бизнес 30 июня, 15:40
Холдинг "Швабе" начал производить на Урале уличные светильники с экономией 30% энергииЭкономика и бизнес 30 июня, 15:37
Количество обращений к "Яндекс.Погоде" выросло в шесть раз из-за грозы в МосквеМосква 30 июня, 15:30
Крупорушников: IAAF может принять решение о восстановлении в правах ВФЛА 2 или 3 августаСпорт 30 июня, 15:29
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет ЕвропыПолитика 30 июня, 15:22
ВФЛА надеется вернуть международный статус Мемориалу Знаменских к 2018 годуСпорт 30 июня, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
29 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что кабмин внесет президенту предложение о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Выступая на заседании правительства, он напомнил, что днем ранее Евросоюз продлил санкции в отношении России. "В этой ситуации мы будем реагировать адекватно, вчера мы обсудили этот вопрос с президентом, - сообщил тогда российский премьер. - Правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год - до 31 декабря 2018 года".
Во время "Прямой линии" 15 июня Путин заявил, что вопрос контрсанкций будет решаться в зависимости от отношений с партнерами, они будут сниматься по мере отмены ограничений в отношении России. "Будем смотреть, как будут складываться отношения со странами, которые вводят ограничения в отношении нашей экономики, - отметил тогда он. - Что касается бесконечного продления каких-то ограничений, если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже должны будем это делать, потому что иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО".