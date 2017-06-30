Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

29 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что кабмин внесет президенту предложение о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Выступая на заседании правительства, он напомнил, что днем ранее Евросоюз продлил санкции в отношении России. "В этой ситуации мы будем реагировать адекватно, вчера мы обсудили этот вопрос с президентом, - сообщил тогда российский премьер. - Правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год - до 31 декабря 2018 года".

Во время "Прямой линии" 15 июня Путин заявил, что вопрос контрсанкций будет решаться в зависимости от отношений с партнерами, они будут сниматься по мере отмены ограничений в отношении России. "Будем смотреть, как будут складываться отношения со странами, которые вводят ограничения в отношении нашей экономики, - отметил тогда он. - Что касается бесконечного продления каких-то ограничений, если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже должны будем это делать, потому что иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО".