Мантуров стал новым членом совета директоров "Газпрома"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу избрали новый состав совета директоров, в который впервые вошел министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает корреспондент ТАСС с собрания.

Мантуров сменил в совете директоров бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

В остальном совет директоров "Газпрома" переизбран в прежнем составе. В него вошли: председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Виктор Зубков, заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, министр энергетики РФ Александр Новак, заместитель председателя правления - руководитель аппарата правления "Газпрома" Михаил Середа, председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, а также независимые директора - председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина Виктор Мартынов и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года при получении $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% уставного капитала "Башнефти". Президент РФ Владимир Путин на следующий день отстранил министра от занимаемой должности. В настоящее время бывший министр находится под домашним арестом.