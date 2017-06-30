Холдинг "Швабе" начал производить на Урале уличные светильники с экономией 30% энергии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) холдинга "Швабе" начал серийное производство линейки уличной светотехники на основе энергоэффективных светодиодов, которая позволит сэкономить электроэнергию и снизить эксплуатационные расходы в городах России, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Данные светильники будут использоваться как для оснащения новых светоточек, так и применяться с целью замены ламповых светильников устаревшего образца, которые еще находятся в эксплуатации во многих городах РФ", - рассказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

По его словам, "современная светотехника значительно превосходит традиционные лампы накаливания по энергоэффективности и надежности и способна снизить количество потребляемой электроэнергии, а также расходы на эксплуатацию до 30% и служит более 10 лет".

Кроме того, разработка имеет высокую степень влаго- и пылезащищенности. Новые светильники предназначены для освещения объектов городской инфраструктуры, придомовых и коттеджных территорий, парков и спортивных сооружений. Выход изделий на рынок запланирован в июле 2017 года.