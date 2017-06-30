Холдинг "Швабе" начал производить на Урале уличные светильники с экономией 30% энергии

Легкоатлетка Ласицкене считает, что Мемориал Знаменских будет хорошей подготовкой перед ЧМСпорт 30 июня, 15:51
Борзаковский надеется, что РУСАДА будет плотнее работать с российскими легкоатлетамиСпорт 30 июня, 15:46
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцыАрмия и ОПК 30 июня, 15:40
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы агрегаторов таксиЭкономика и бизнес 30 июня, 15:40
Холдинг "Швабе" начал производить на Урале уличные светильники с экономией 30% энергииЭкономика и бизнес 30 июня, 15:37
Количество обращений к "Яндекс.Погоде" выросло в шесть раз из-за грозы в МосквеМосква 30 июня, 15:30
Крупорушников: IAAF может принять решение о восстановлении в правах ВФЛА 2 или 3 августаСпорт 30 июня, 15:29
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет ЕвропыПолитика 30 июня, 15:22
ВФЛА надеется вернуть международный статус Мемориалу Знаменских к 2018 годуСпорт 30 июня, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) холдинга "Швабе" начал серийное производство линейки уличной светотехники на основе энергоэффективных светодиодов, которая позволит сэкономить электроэнергию и снизить эксплуатационные расходы в городах России, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.
"Данные светильники будут использоваться как для оснащения новых светоточек, так и применяться с целью замены ламповых светильников устаревшего образца, которые еще находятся в эксплуатации во многих городах РФ", - рассказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.
По его словам, "современная светотехника значительно превосходит традиционные лампы накаливания по энергоэффективности и надежности и способна снизить количество потребляемой электроэнергии, а также расходы на эксплуатацию до 30% и служит более 10 лет".
Кроме того, разработка имеет высокую степень влаго- и пылезащищенности. Новые светильники предназначены для освещения объектов городской инфраструктуры, придомовых и коттеджных территорий, парков и спортивных сооружений. Выход изделий на рынок запланирован в июле 2017 года.