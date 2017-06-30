Экспорт зерна из РФ превысил прогноз и на 28 июня составил 35,1 млн тонн

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Экспорт зерна из РФ на 28 июня (за два дня до конца сельскохозяйственного года) составил 35,1 млн тонн, что на 3,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого сезона. При этом экспорт пшеницы возрос на 9,3% и составил 26,8 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.
Кроме того, поставки кукурузы выросли на 7,5% до 5 млн тонн.
Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев в интервью ТАСС прогнозировал экспорт зерна из РФ в этом сельхозгоду на уровне 34-35 млн тонн. При этом, по оценке министра, в следующем сельхозгоду (с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.) экспорт составит 37-38 млн тонн.
В текущем году Минсельхоз ожидает сбор зерна на уровне 110 млн тонн, из них 63,7 млн тонн пшеницы.
В 2016 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий составил рекордные 120,67 млн тонн. По данным Росстата, урожай пшеницы в прошлом году составил 73,29 млн тонн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 г., когда аграрии собрали 108,1 млн тонн.