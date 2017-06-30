Медведев поручил Минфину проработать слияние ФНБ и Резервного фонда

Беспилотники могут оставить без работы дальнобойщиковСоциальная ответственность 30 июня, 17:29
Стржалковский: ХК "Динамо" открыт для диалога и консультаций с КХЛСпорт 30 июня, 17:25
Российская теннисистка Потапова впервые в карьере вышла в основную сетку УимблдонаСпорт 30 июня, 17:14
Орлов подписал контракт с "Вашингтоном" на сумму более $30 млнСпорт 30 июня, 17:12
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетяхОбщество 30 июня, 17:07
ФК "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником Кверквелией до 2021 годаСпорт 30 июня, 17:00
Крупнейший за Уралом музей на площади 30 тыс. кв м открылся в ХакасииСибирь 30 июня, 16:56
"Швабе" разработал инновационную процедуру изготовления волоконно-оптического световодаНовости партнеров 30 июня, 16:50
Мутко: комитет по этике РФС не будет разбирать слова Лебедева о ЖирковеСпорт 30 июня, 16:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в целом поддержал предложение о слиянии ФНБ и Резервного фонда и поручил проработать механизм объединения средств. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.
"В целом идея Минфина поддержана. Дано поручение проработать механизм слияния", - заявила Тимакова.
Ранее источник в экономическом блоке правительства сообщил ТАСС, что предложение Минфина по объединению суверенных фондов РФ согласовано кабмином. Минфин в ближайшее время представит предложения по схеме объединения двух фондов.
По словам собеседника агентства, средства объединенных суверенных фондов будут направляться на финансирование расходов бюджета, в случае падения цен на нефть ниже $40 за баррель. "Есть смысл ликвидные средства ФНБ, не инвестированные в инфраструктурные проекты, объединить со средствами Резервного фонда, с тем, чтобы у правительства был фонд, предназначенный для финансирования бюджетных расходов в случае возможного существенного падения цен на нефть, ниже установленных бюджетным правилом $40 за баррель", - пояснил ТАСС источник.
Он также отметил, что очевидно, конъюнктура изменилась, Резервный фонд к концу года будет исчерпан, а повышения стоимости углеводородов, благодаря которому он мог бы быть восполнен, правительство не ожидает.