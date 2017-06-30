Медведев поручил Минфину проработать слияние ФНБ и Резервного фонда

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в целом поддержал предложение о слиянии ФНБ и Резервного фонда и поручил проработать механизм объединения средств. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.

"В целом идея Минфина поддержана. Дано поручение проработать механизм слияния", - заявила Тимакова.

Ранее источник в экономическом блоке правительства сообщил ТАСС, что предложение Минфина по объединению суверенных фондов РФ согласовано кабмином. Минфин в ближайшее время представит предложения по схеме объединения двух фондов.

По словам собеседника агентства, средства объединенных суверенных фондов будут направляться на финансирование расходов бюджета, в случае падения цен на нефть ниже $40 за баррель. "Есть смысл ликвидные средства ФНБ, не инвестированные в инфраструктурные проекты, объединить со средствами Резервного фонда, с тем, чтобы у правительства был фонд, предназначенный для финансирования бюджетных расходов в случае возможного существенного падения цен на нефть, ниже установленных бюджетным правилом $40 за баррель", - пояснил ТАСС источник.

Он также отметил, что очевидно, конъюнктура изменилась, Резервный фонд к концу года будет исчерпан, а повышения стоимости углеводородов, благодаря которому он мог бы быть восполнен, правительство не ожидает.