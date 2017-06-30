"Газпром" обжалует промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Газпром" принял решение обжаловать промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" в апелляционной инстанции. Об этом на пресс-конференции заявил глава компании Алексей Миллер.

"По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража, сумма взыскания с "Нафтогаза Украины" в пользу "Газпрома" превышает $1,7 млрд. Вместе с тем, аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной, и "Газпром" принял решение обжаловать промежуточное решение Стокгольмского арбитража в Апелляционном суде Швеции", - сказал Миллер.

Алексей Миллер также сказал, что "Газпром" обратится в кабмин Украины для защиты своих инвестиций в рамках межгосударственного соглашения, а если нарушения не будут устранены, то в международный арбитраж.

"В 1998 году между РФ и Украиной было подписано соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. И основываясь на этом соглашении "Газпром" принял решение направить уведомление в кабинет министров Украины об устранении нарушений, которые вы перечислили в своем вопросе. Если эти нарушения не будут устранены, то, основываясь на положениях соглашения 1998 года "Газпром" обратится в международный арбитраж так, как это предусмотрено действующим соглашением", - сказал Миллер.

В конце мая Стокгольмский арбитраж отменил требование "бери или плати" "Газпрома" по контракту о поставке газа на Украину. Уточнялось, что решением суда также полностью отменен запрет на реэкспорт газа, и пересмотрена формула цены на газ с 2014 года, которая теперь будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах.

В январе "Газпром" направил "Нафтогазу" счет на оплату газа, не выбранного украинской компанией во втором - четвертом кварталах 2016 года по условию "бери или плати" на сумму $5,319 млрд. Украинская сторона заявила, что не будет его оплачивать до вынесения решения суда в Стокгольме. С ноября 2015 года Украина не импортировала газ по действующему контракту с "Газпромом".

В апреле "Газпром" уточнил сумму требований к "Нафтогазу Украины", увеличив ее до $37 млрд с $31,759 млрд. Данная сумма включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае - июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа.

"Газпром" против "Нафтогаза"

"Газпром" в 2014 году обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с НАК "Нафтогаз Украины" неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за указанную задолженность. В тот же день "Нафтогаз Украины" обратился в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года в размере не менее $6 млрд, и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины. Дела были консолидированы.

Позднее "Нафтогаз" подал второй иск, потребовав обязать "Газпром" выплатить компенсацию за снижение объемов транзита в размере $3,2 млрд и еще $3 млрд за низкую транзитную ставку. "Газпром", в свою очередь, направил в Стокгольмский международный арбитраж уточненные требования к "Нафтогазу" - после добавления оплаты за невыбранные в третьем квартале 2015 года объемы общая сумма требований выросла до $31,759 млрд. Сумма исковых претензий "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составила $26,6 млрд.