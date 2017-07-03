5G и бесплатный интернет: как изменится сотовая связь в ближайшие годы

В Шанхае завершился Всемирный мобильный конгресс. Выставка, проходящая под слоганом "Человеческий элемент", собрала представителей операторов сотовой связи, разработчиков гаджетов и их производителей. В мероприятии участвовали представители 650 компаний.

Сеть номер пять

Одной из самых обсуждаемых тем на конгрессе стали сети пятого поколения (5G). Они позволят выходить в интернет со скоростью до нескольких гигабит в секунду. Например, можно будет смотреть потоковое видео формата 4К (более 4000 пикселей по одной стороне) и перспективного — 8К (более 8000 пикселей). Но главная цель — даже не возможность для пользователя использовать мобильный интернет вместо Wi-Fi, а способность превращать смартфон в полноценную станцию дополненной или виртуальной реальности.

В 2020 году сети пятого поколения введут в коммерческую эксплуатацию в Китае.

Безусловно, новые технологии потребуют и новых устройств. Эксперты полагают, что первые телефоны с поддержкой 5G будут стоить как премиальные модели смартфонов с 4G. Рост стоимости устройств произойдет из-за того, что им потребуется более мощный чипсет (набор микросхем, который включает в себя процессор устройства и его связь с дисплеем, оперативной и жесткой памятью и прочими компонентами). Кроме того, чтобы полностью раскрыть все возможности устройства, потребуется и экран, поддерживающий формат 4К.

Тариф "Бесплатный"

Руководитель компании Telstra Эндрю Пенн предупредил в ходе своего выступления о том, что операторам связи стоит подготовиться к тому, что в ближайшие пять-десять лет цены на передачу мобильных данных для клиентов могут упасть вплоть до нуля. "Существует реальная возможность того, что цена на данные клиента будет стремиться к нулю в ближайшие пять-десять лет", — сказал он, добавив, что операторы должны гарантировать, что они предлагают широкий спектр удобных для потребителя услуг, чтобы оставаться актуальными и избежать падения вниз по цепочке создания стоимости.

Зарабатывать компании смогут на новых услугах и продуктах, которые дадут больше возможностей клиентам — и за которые последние захотят платить. В качестве примера он привел сервис Netflix.

Интернет для вещей

Еще одна тема, без которой не обходится ни один форум, посвященный технологиям, — интернет вещей (Internet of Things – IoT). Это возможность самых разных устройств выходить в Сеть и обмениваться данными без участия человека или с его минимальным вмешательством. "Умные холодильники", "умное освещение" дома и прочая бытовая техника с этим прилагательным существенно облегчает нам жизнь и позволяет переложить на нее некоторые хлопоты. Сейчас в ней используется обычная сим-карта, такая же, как и в телефоне. Но уже сейчас ведутся активные разработки LPWA — энергоэффективной сети дальнего радиуса действия, которая позволяет передавать небольшие объемы данных на большие расстояния и не тратить драгоценные ампер-часы батарейки на постоянную связь с базовой станцией.

На Всемирном мобильном конгрессе объявили о том, что разработки в этой области ведут 74 компании — производители электроники, компонентов и операторы связи. Внедрение этого стандарта, по мнению участников, сыграет фундаментальную роль в росте, развитии и адаптации технологий, поскольку позволит дешево и эффективно связывать миллиарды IoT-девайсов: станков, вендинговых аппаратов, камер видеонаблюдения и систем безопасности, смарт-счетчиков воды, газа и электричества, паркоматов, парковочных терминалов и прочих.

"Мы видим, что эти разработки увенчались успехом, и уже есть несколько коммерческих решений по всему миру. Понятно, что рынок видит выгоду от реализации решений, которые обеспечивают гибкость, безопасность, снижение расходов и имеют много возможностей. Мы с нетерпением ждем, когда к этому проекту присоединятся и другие участники", — сказал директор по технологиям ассоциации мобильных операторов GSMA Алекс Синклер.

В "Городе инноваций", который также был частью Всемирного мобильного конгресса, компании продемонстрировали возможности IoT. Например, China Telecom показала систему мониторинга окружающей среды. Еще одна экологическая система, разработанная в университете святого Эндрю (Великобритания), следит за качеством прибрежных вод и помогает сохранить жизнь морской фауны.

Другие решения — велосипед, подключенный к интернету, который можно использовать для кратковременной аренды, или мусорная корзина, которая вызывает себе мусоровоз, когда она почти заполнена.

Пальцем в дисплей

Производитель комплектующих для смарт-устройств Qualcomm и китайский производитель Vivo представили на конгрессе новую модель смартфона, в которой сканер отпечатка пальца находится прямо на экране. Он позволит сделать дисплеем всю переднюю поверхность аппарата (без нижней, верхней и боковых рамок) и не заставлять пользователя держать палец на датчике — снять аппарат с блокировки или подтвердить покупку хозяин сможет, просто ткнув пальцем на любое место на экране.

Кроме очевидного удобства, эта технология позволит обеспечить большую защиту устройств от влаги, так как корпус смартфона и дисплей будут, по сути, одним целым, а кнопок на аппарате не будет в принципе.

Смартфон от Vivo, по заверениям производителя, сможет снимать такую же четкую и яркую картинку, как та, что видит человеческий глаз. Технология обработки изображения позволит фотографировать в формате RAW (сейчас так снимают профессиональные зеркальные камеры).

Сергей Круглов