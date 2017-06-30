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Уоррен Баффетт объявил о планах стать крупнейшим акционером Bank of America

Экономика и бизнес
30 июня, 17:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, июня. /ТАСС

Холдинг миллиардера Berkshire Hathaway собирается использовать для сделки собственные ценные бумаги и приобрести долю в Bank of America по цене, существенно ниже рыночной

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НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Американский холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта планирует приобрести 700 млн акций одного из крупнейших в США банков Bank of America и станет его крупнейшим акционером. Об этом объявил в пятницу Berkshire Hathaway.

Он уточнил, что собирается использовать для сделки собственные ценные бумаги и приобрести долю в Bank of America по цене, существенно ниже рыночной. "28 июня 2017 года Bank of America объявил о планах увеличить квартальные дивиденды на $0,12 за обычную акцию. Когда это произойдет, Berkshire воспользуется своими полномочиями для приобретения 700 млн акций Bank of America по цене $7,14 за штуку", - информировал холдинг. По его данным, при сделке предполагается учесть долю в 6% преференциальных акций банка стоимостью $5 млрд, которая уже принадлежит Berkshire Hathaway.

В феврале Баффетт заявил, что намерен преобразовать свою долю в Bank of America, если этот банк увеличит дивиденды до $0,44 за обычную акцию. Финансовый регулятор США ранее разрешил финансовому учреждению поднять данный показатель до $0,48 за акцию. Это позволяет холдингу в случае обмена преференциальных акций на обычные получать более высокие дивиденды. Они в данный момент составляют порядка $300 млн в год.

Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий из примерно 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием.

Уроженец американской Омахи (штат Небраска) Уоррен Баффетт в 2008 году возглавлял список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Это издание сейчас оценивает состояние бизнесмена в около $76 млрд - второе место по данному показателю в мире и в США. Forbes ставит инвестора на 15-ю строку в рейтинге самых могущественных людей в мире. За феноменальное рыночное чутье и безошибочные экономические прогнозы Баффетт получил прозвище "Оракул из Омахи".

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