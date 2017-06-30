Президенты РФ и Белоруссии поручат проработать идею отмены роуминга между странами

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия проработают вопрос о возможности отмены международного роуминга между двумя странами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

"Я думаю, это разумное предложение", - отметил он. "Давайте поручим министрам, протокольную запись такую сделаем!" - сказал Лукашенко.

Ранее в пятницу с соответствующей инициативой на проходившем в Москве Форуме регионов РФ и Белоруссии выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, по мнению которой иметь роуминг между двумя этими странами "диковато". До этого один из представителей Белоруссии на форуме посетовал, что граждане его страны, въезжая на территорию России, вынуждены оплачивать мобильную связь по тарифам международного роуминга.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров позднее заявил журналистам, что поддерживает возможную отмену роуминга между Россией и Белоруссией, однако, как подчеркнул министр, это должно быть решением самих операторов.