"Газпром" и Китай договорились о дате начала поставок по "Силе Сибири"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Газпром" и Китай уже принципиально договорились о дате начала поставок газа по "Силе Сибири". Об этом сообщил на пресс-конференции глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Принципиальные договоренности с нашими китайскими партнерами о конкретной дате начала поставок газа по "Силе Сибири" на китайский рынок уже достигнуты. Сейчас мы досогласовываем детали. И в самые ближайшие дни допусловия к контракту о сроках начала поставок газа в Китай будут подписаны", - сказал он.

По словам Миллера, "Газпром" не видит экономической целесообразности для России в допуске независимых производителей к "Силе Сибири" и не ведет переговоров по этому вопросу.

"По российскому законодательству это невозможно. Для РФ такой целесообразности нет. Условия таковы, что весь объем газа - это объем газа "Газпрома". И, соответственно, те мощности, которые мы создаем, мы создаем для "Силы Сибири". И те инвестиции, которые мы осуществили, понес "Газпром", - сказал Миллер. - Никаких независимых производителей там нет, они инвестиций не осуществляли, и мощностей для них тоже нет".

29 июня вице-президент "Роснефти" Влада Русакова сообщила журналистам, что "Роснефть" может существенно расширить поставки российского газа в Китай при получении доступа к "Силе Сибири". Русакова отметила, что отсутствие доступа к инфраструктуре также затормозит развитие данного региона с точки зрения проведения геологоразведочных работ и разработки перспективных месторождений. При этом "Роснефть" хотела бы поставлять газ в Китай в адрес потребителей, не законтрактованных "Газпромом", в частности, с регионами. В настоящее время в рамках реализации проекта поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту "Газпром" ведет строительство магистрального газопровода "Сила Сибири". По газопроводу газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок (через Хабаровск до Владивостока), так и на экспорт в Китай. Ответвление от газопровода в восточные районы Китая, получившее название "восточный маршрут", будет построено на российско-китайской границе в районе Благовещенска (на противоположном берегу реки Амур расположен китайский город Хэйхэ). "Газпром" в 2017 г. увеличил инвестиции в проект в два раза - до 158,8 млрд руб. Согласно контракту, по "восточному маршруту" будет осуществляться поставка в адрес CNPC 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта - $400 млрд. В развитие сотрудничества в 2015 г. было подписано соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному" маршруту (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год. Первые поставки могут начаться в 2018-2019 гг. Дискуссия о допуске на экспортные рынки независимых производителей газа, список которых, помимо "Новатэка", включает "Роснефть", ведется уже давно. В настоящее время "Газпром" является монополистом экспорта газа по трубопроводам. Независимые производители уже добились права экспортировать без посредничества "Газпрома" сжиженный природный газ (СПГ). В частности, "Новатэк" сможет отправлять за рубеж СПГ со строящегося завода "Ямал СПГ".

"Роснефть" также инициировала дискуссию о допуске независимых производителей к экспорту газа на азиатские рынки через трубопровод "Сила Сибири". В 2015 г. Минэнерго России заявило, что "Роснефть" и другие независимые производители газа смогут получить доступ к газотранспортной системе "Силы Сибири" в 2020-2025 гг., после завершения работ на первом участке. При этом поставки можно будет осуществлять только на внутренний рынок.