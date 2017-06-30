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Белорусский бизнесмен ведет переговоры о покупке украинской "дочки" Сбербанка

Экономика и бизнес
30 июня, 17:01 UTC+3

Виктор Прокопеня 30 июня подал заявку в Нацбанк Украины для согласования покупки

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня в пятницу, 30 июня, подал заявку в Нацбанк Украины для согласования покупки украинской "дочки" Сбербанка. Об этом бизнесмен сообщил ТАСС.

"Да, подал. Сегодня", - сказал Прокопеня.

Бизнесмен также уточнил, что в настоящее время ведет переговоры с российским Сбербанком о покупке украинской "дочки".

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