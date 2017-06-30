Белорусский бизнесмен ведет переговоры о покупке украинской "дочки" Сбербанка

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня в пятницу, 30 июня, подал заявку в Нацбанк Украины для согласования покупки украинской "дочки" Сбербанка. Об этом бизнесмен сообщил ТАСС.

"Да, подал. Сегодня", - сказал Прокопеня.

Бизнесмен также уточнил, что в настоящее время ведет переговоры с российским Сбербанком о покупке украинской "дочки".