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"Газпром" готов стать партнером проекта по строительству электростанции в Китае

Экономика и бизнес
30 июня, 17:28 дата обновления: 30 июня, 17:47 UTC+3

По словам главы компании Алексея Миллера, "Газпром" рассматривает для себя газовую генерацию "как очень интересное, перспективное направление"

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Газпром" готов участвовать в проекте по строительству электростанции "Сунь Ю Ань" в Китае, заявил глава компании Алексей Миллер.

"В электроэнергетике также определен объект (сотрудничества с CNPC, - прим. ТАСС) - это электростанция "Сунь Ю Ань". Мы готовы стать партнером в рамках инвестиций в этот проект. И для себя газовую генерацию рассматриваем как очень интересное, перспективное направление", - сказал он.

Основной партнер "Газпрома" в Китае - государственная нефтегазовая компания CNPC. В 2016 г. "Газпром" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по хранению газа и электрогенерации на территории КНР. 7 ноября 2016 г. "Газпром" и CNPC подписали меморандум о проведении исследования возможности сотрудничества в области газомоторного топлива, а в мае 2017 г. - документы по развитию российско-китайского сотрудничества в области подземного хранения газа, электроэнергетики и автодорожной инфраструктуры. В частности, в меморандуме о взаимодействии между "Газпромом", CNPC и China Huaneng Group зафиксировано намерение сторон изучить возможность совместной реализации проектов строительства тепловых электростанций.

China Huaneng Group - китайская государственная генерирующая корпорация. Занимает первое место в мире по объему установленных мощностей и годовой выработки электроэнергии. China Communications Construction Company Ltd. специализируется, в основном, на создании транспортной инфраструктуры и тяжелом машиностроении. Ведущая китайская компания по проектированию и строительству дорог, мостов, железных дорог и портов.

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