Uber запустил в Хорватии службу такси на скоростных катерах

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Компания Uber в пятницу запустила в Хорватии сервис UberBOAT, позволяющий вызвать водное такси. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его информации, быстроходные катера, вмещающие до 12 человек, в течении лета будут курсировать между популярными среди туристов местами: городами Дубровник и Сплит, а также островом Хвар.
"UberBOAT предлагает два вида услуг - маршруты между материком и островом, а также аренду скоростного катера на полдня и целый день", - цитирует агентство заявление компании.
Вызвать быстроходный катер можно будет через мобильное приложение Uber. Клиенты могут выбрать свой собственный маршрут передвижения либо воспользоваться такси по расписанию.
Uber - международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает более чем в 450 городах 76 стран мира.