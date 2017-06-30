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Глава АФК "Система" пока не видит смысла продавать активы из-за суда с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
30 июня, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

По словам Михаила Шамолина, накопленный объем активов и денежных средств позволит рассчитаться с "Роснефтью" в случае проигрыша в суде

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. АФК "Система" считает, что накопленный объем активов и денежных средств позволит ей рассчитаться с "Роснефтью" в случае проигрыша в суде. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК президент АФК Михаил Шамолин.

"Существует иск на 170 млрд руб., и это очень большая сумма даже для АФК "Система". В принципе, объем наших активов и денежных средств, которые аккумулированы АФК за последние годы работы, достаточно для того, чтобы погасить даже такую сумму и при этом остаться работающим бизнесом", - сказал он.

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Шамолин также заявил, что пока не видит смысла в продаже активов. "Если в решении будет написано выплачивать деньгами, значит будем выплачивать деньгами. Иск сформулирован на конкретные деньги", - сказал он. При этом Шамолин добавил, что вопрос того, как именно АФК будет расплачиваться - "вопрос технический" и будет зависеть от рыночной конъюнктуры.

"Пока иск нами не проигран - какой смысл продавать активы?", - сказал он.

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

22 июня "Система" предложила "Роснефти" урегулировать спор вне суда, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений в письме "Системы" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство. По ходатайству "Роснефти" суд арестовал активы АФК "Система" - 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник "Медси" и 90,47% Башкирской энергосетевой компании (БЭСК). Арестованные активы оцениваются в 185 млрд руб.

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"
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