С 1 июля в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России повысятся с 1 июля, рост в среднем по стране составит 4%. Вместе с тем темпы роста тарифа в разных муниципальных образованиях могут различаться: как увеличиваться выше среднего по России, так и уменьшаться, рассказали ТАСС в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Кроме того, россияне, получившие платежки с завышенной платой за коммунальные услуги, смогут пожаловаться в Госжилинспекцию и ФАС.

На федеральном уровне размер роста тарифа формируется на основе прогноза социально-экономического развития России на ближайшие годы. Устанавливает тарифы ФАС.

"В первом полугодии 2017 года повышения тарифа не было совсем. А во втором, в июле, рост составит в среднем 4% по стране, что ниже уровня инфляции, и это самый низкий показатель за пять лет", - рассказали в пресс-службе Минстроя.

Где могут вырасти цены

Увеличение платежа зависит от субъекта и конкретных ресурсоснабжающих организаций, которым граждане оплачивают услуги, говорит заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев.

Эксперты института, опираясь на данные региональных тарифных органов (РЭК) и ресурсоснабжающих организаций полагают, что фактический рост тарифов для потребителей окажется выше 4%. Более того, в исследовании ИПЕМ, которое имеется в распоряжении ТАСС, говорится, что рост тарифов по отдельным статьям жилищно-коммунальных услуг с 1 июля превысит утвержденные на федеральном уровне предельные индексы в 11 российских городах-миллионниках - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде.

Предельные индексы платы за ЖКУ устанавливаются как индикатор среднего прироста всего набора коммунальных услуг. Как пояснили в ФАС, ограничение роста платы относится совокупно к платежу за все коммунальные услуги. То есть рост тарифов одной из статей платежки может быть, а вот совокупный рост не должен превышать установленных показателей.

По словам экспертов ИПЕМ, точные данные о структуре начисленной платы за все виды ЖКУ в совокупности недоступны, а превышение предельного уровня по нескольким основным ЖКУ в большинстве случаев вызывает превышение предельного уровня в среднем, так как все остальные услуги, как правило, индексируются на величину, близкую к предельному уровню.

Казань и Омск сдерживают рост тарифов

Всего Институт проблем естественных монополий изучил 15 российских городов-миллионников и рассматривал данные из открытых источников региональных тарифных органов и крупнейших ресурсоснабжающих организаций по пяти основным видам коммунальных услуг: электро- и теплоснабжению, холодному и горячему водоснабжению и водоотведению. Газоснабжение в этот перечень не вошло. Эксперты института сравнили прирост тарифов на ЖКУ с предельными показателями, утвержденными правительством.

ИПЕМ зафиксировал превышение темпов роста над установленным предельным показателем для тарифов на электроэнергию в 6 из 15 городов - Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Краснояске, Перми и Воронеже. "По тарифам на тепло превышение произойдет в двух городах - Волгограде и Нижнем Новгороде, при этом в Волгограде такой рост во многом связывается с проводимым в городе экспериментом по передаче городских систем тепло- и водоснабжения в концессию частным компаниям", - говорится в исследовании ИПЕМ.

Тарифы на горячее водоснабжение превысят предельные индексы в 6 из 15 городов (Москве, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде), на холодное водоснабжение - в 8 из 15 городов (Москве, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Красноярске и Волгограде). При этом в Нижнем Новгороде предельный индекс превышен в 4,3 раза, из-за этого холодная вода для населения города, по мнению экспертов, считается самой дорогой среди 15 рассмотренных крупнейших городов России.

Наибольшее число случаев превышения роста тарифов зафиксировано в сфере водоотведения - в 9 из 15 городов: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Красноярске и Волгограде. При этом наибольший прирост тарифов на водоотведение вновь наблюдается в Нижнем Новгороде - показатель составляет 22,6%, что в 5,1 раза превышает установленный предельный индекс. Лучше всего со сдерживанием роста тарифов справляются Казань, Новосибирск и Омск: в этих городах превышение предельных индексов роста платы за ЖКУ ни по одному из видов услуг не отмечено.

Кому жаловаться

Затратный метод формирования тарифов на ЖКУ не учитывает возможности населения по их оплате, полагает заместитель генерального директора ИПЕМ. "Коммунальные расходы являются серьезной статьей в бюджете средней российской семьи. Дальнейшее применение такого подхода без повышения прозрачности будет вызывать все большее социальное недовольство, ярким примером чему являются протесты, прошедшие в Новосибирске этой весной", - прокомментировал Григорьев.

Он также добавил, что эффективные малозатратные меры решения данной проблемы существуют. Например, в Казахстане ежегодно проводятся публичные слушания, а в европейских странах используется метод сравнения аналогов, который стимулирует поставщиков ЖКУ ориентироваться на наиболее эффективных коллег, отметил Григорьев.

Как заявили в ФАС, данные, представленные в исследовании ИПЕМ, требуют детального анализа. "Мониторинг соблюдения индекса по субъекту РФ осуществляется ФАС, а вот мониторинг соблюдения предельных индексов в конкретных муниципальных образованиях и государственный жилищный надзор осуществляют органы исполнительной власти субъекта РФ", - пояснили в пресс-службе.

В Минэкономразвития отметили, что к ним результаты исследования не поступали, а также добавили, что "с учетом прогноза на 2017-2019 годы уже приняты тарифные решения". В Минстрое сообщили, что специалисты ведомства проверяют перечисленные регионы и в ближайшее время предоставят комментарий.

"В случае, если жители считают, что тариф завышен, можно обращаться в управляющую компанию и Госжилинспекцию, чтобы они провели проверку корректности начислений. Кроме того, можно направить обращение в ФАС как в орган, устанавливающий тарифы ЖКУ", - добавили в Минстрое.