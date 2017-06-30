Кудрин: высокий экономический рост в РФ невозможен без улучшения отношений с Западом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин уверен, что достичь высокого роста российской экономики можно только в случае улучшения отношений с западными странами. Об этом он заявил, выступая на "Примаковских чтениях".

"Внутренний спрос не вытянет наш экономический рост до 3-4%. Нам нужно наращивать несырьевой экспорт. Мы должны ориентироваться на мировые ниши, где будем работать. Это сложнее, чем продавать нефть. Нам требуется отряд специалистов, который будет все это продавать, прежде всего тех, кто сегодня работает в сфере международных экономических отношений. Нужно удвоение и утроение тех людей, которые работают на этих направлениях. Нам здесь нужны те институты гражданского общества, которые сопровождают и поддерживают этот мировой метод, - сказал Кудрин. - Мы должны полностью обратиться к вопросу международного сотрудничества. И я сразу более остро поставлю проблему - без улучшения наших отношений со странами Запада эти задачи неисполнимы".

Он подчеркнул, что несмотря на сложные отношения России и Запада, "нужно найти шаги навстречу друг другу с обеих сторон, немного придержав свои амбиции и обиды. "Я уверен, что это возможно", - резюмировал Кудрин.

Глава ЦСР также считает, что России необходимо существенно расширить зону преференциальных торговых отношений. "России в экономической части нужно существенно расширить зону преференциальных торговых отношений. Вне стран СНГ у нас практически нет таких зон. К примеру, у Мексики таких зон с более чем половиной партнеров, в России - меньше 1%", - отметил Кудрин.

Он подчеркнул, что Россия ставит себе задачу в течение 6 лет увеличить до 15% всех торговых зон экспорта на условии преференциальных отношений.

"У нас есть список тех стран, с которыми мы можем эти отношения налаживать. Кроме ЕврАзЭС у нас готовятся российско-китайские отношения, в перспективе отношения с Индией и Ираном. Нам нужно в перспективе, после этих может быть шагов навстречу друг другу со странами Запада, выйти на новые специальные соглашения со странами ЕС и, может быть в дальнейшей перспективе, - зоны свободной торговли", - резюмировал он.