Кудрин назвал чрезмерным запланированное сокращение расходов бюджета в 2020 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Заложенное в бюджет на 2020 год сокращение расходов является чрезмерным. Такое мнение высказал журналистам глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

"Параметры бюджета (на 2018-2020 гг. - прим. ТАСС), но в 2020 году, на мой взгляд, мы идем на некоторое избыточное сокращение расходов", - сказал Кудрин.

Расходы расширенного правительства не должны существенно снижаться, так как предстоит финансирование структурных изменений экономики РФ, добавил он.