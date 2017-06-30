Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минстрой: льготы на ЖКУ для сортирующих мусор граждан могут принять в 2018 году

Экономика и бизнес
30 июня, 19:27 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 30, июня. /ТАСС

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис напомнил, что на данный момент решения по пониженному тарифу закреплены в актах правительства

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Норма по льготам на жилищно-коммунальные услуги для граждан, сортирующих мусор, может заработать с 2018 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Чибис провел в Краснодаре совещание по вопросам реализации на территории ЮФО приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Сегодня по пониженному тарифу решения закреплены в актах правительства, но мы планируем записать это как жесткую норму непосредственно в федеральном законе. Норма может заработать уже с 2018 года", - сказал он.

Чибис объяснил, что речь идет о пониженном тарифе для тех, кто сортирует мусор сам.

"Если в муниципалитете принято решение о раздельном сборе мусора, люди выполняют функцию сортировки отходов, и такой подход будет справедлив. Но этот процесс непростой, запустить раздельный сбор мусора непросто, в том числе из-за нашей непривычки к этому. Но постепенно мы можем к этому прийти, уже сейчас работают успешные практики, например, в общественных местах, собирается вторсырье для переработки", - объяснил он.

Как ранее сообщал ТАСС, законопроект о льготах по ЖКУ для граждан, сортирующих мусор, могут принять в осеннюю сессию Госдумы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Регулирование ЖКХ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пилот совершившего жесткую посадку под Тольятти самолета скончался
2
Ответные меры России на санкции. Досье
3
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20
4
Стокгольмский арбитраж взыскал с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" $1,7 млрд
5
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
6
Трамп: США больше не намерены терпеть ядерные и ракетные разработки КНДР
7
В Совете Европы анализируют последствия решения РФ о приостановке взноса
Темы дня
Загрузка...
Реклама