Минстрой: льготы на ЖКУ для сортирующих мусор граждан могут принять в 2018 году

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Норма по льготам на жилищно-коммунальные услуги для граждан, сортирующих мусор, может заработать с 2018 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Чибис провел в Краснодаре совещание по вопросам реализации на территории ЮФО приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Сегодня по пониженному тарифу решения закреплены в актах правительства, но мы планируем записать это как жесткую норму непосредственно в федеральном законе. Норма может заработать уже с 2018 года", - сказал он.

Чибис объяснил, что речь идет о пониженном тарифе для тех, кто сортирует мусор сам.

"Если в муниципалитете принято решение о раздельном сборе мусора, люди выполняют функцию сортировки отходов, и такой подход будет справедлив. Но этот процесс непростой, запустить раздельный сбор мусора непросто, в том числе из-за нашей непривычки к этому. Но постепенно мы можем к этому прийти, уже сейчас работают успешные практики, например, в общественных местах, собирается вторсырье для переработки", - объяснил он.

Как ранее сообщал ТАСС, законопроект о льготах по ЖКУ для граждан, сортирующих мусор, могут принять в осеннюю сессию Госдумы.