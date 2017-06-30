МВФ сменил своего постоянного представителя на Украине

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КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) назначил Йоста Люнгмана новым постоянным представителем ведомства на Украине. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь МВФ в стране Игорь Шпак.
"МВФ назначил Йоста Люнгмана своим постоянным представителем на Украине. Господин Люнгман приступит к исполнению своих обязанностей 3 июля 2017 года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-секретаря, Жером Ваше, занимающий на данный момент должность представителя, после четырех лет работы вернется в штаб-квартиру МВФ.
Йоста Люнгман - гражданин Швеции, получил диплом экономиста в Университете Упсала. Присоединился к МВФ в 2007 году, покинув должность в Министерстве финансов Швеции. Работал в налогово-бюджетном департаменте МВФ и Департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии.