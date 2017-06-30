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Глава Минтранса лично проинспектирует ход строительства Керченского моста

Экономика и бизнес
30 июня, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Максим Соколов также поручил представителям транспортных ведомств Краснодарского края и Крыма разработать дорожную карту по функционированию переправы после ввода Крымского моста в эксплуатацию

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава Министерства транспорта России Максим Соколов лично проинспектирует ход строительства автомобильного и железнодорожного Керченского моста, который свяжет Крым с материковой частью России. Об этом говорится в пресс-релизе министерства по итогам заседания по развитию и обеспечению функционирования транспортной инфраструктуры Крыма.

"Необходимо в полном объеме подготовить транспортную инфраструктуру, обеспечивающую беспрепятственное движение туристов на полуостров и обратно, с учетом мер транспортной безопасности", - приводит пресс-служба слова Соколова.

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В ходе заседания министр поручил представителям транспортных ведомств Краснодарского края и Республики Крым разработать дорожную карту по функционированию переправы после ввода Крымского моста в эксплуатацию, отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что строительство автомобильного и железнодорожного Керченского моста, который свяжет Крым с материковой частью России, вышло на пиковую мощность. По словам начальника федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" (заказчик проекта) Романа Новикова, в работе задействовано около 1,5 тыс. различных технических средств, более 8 тыс. строителей и 1,5 тыс. инженерно-технических работников.

Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Новиков отметил, что строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.

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