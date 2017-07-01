Российские банки начали переводить бюджетников на обслуживание картами "Мир"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские банки с 1 июля обязаны выдавать бюджетникам, обратившимся за открытием нового счета, только карты национальной платежной системы "Мир". К 1 июля кредитные организации должны были обеспечить прием карт "Мир" в своих банкоматах и платежных терминалах.

Соответствующие нормы содержатся в законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2017 года.

Поэтапный переход

Первоначальная версия документа предусматривала переход всех бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир" до 1 июля 2018 года. Таким образом, с этой даты банки должны были проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы "Мир".

Однако одномоментный переход всех категорий граждан был подвергнут критике, а заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, в свою очередь, назвала поэтапный переход "рациональным и правильным". Она подчеркивала, что процесс перехода нужно сделать достаточно гибким и вместе с тем достаточно быстрым, но без ущерба для граждан.

В этой связи депутаты Госдумы на стадии рассмотрения документа приняли решение предусмотреть поэтапный переход на обслуживание с помощью национальной платежной системы. Так, последними на карты "Мир" перейдут пенсионеры - не позднее 1 июля 2020 года. Переход будет происходить следующим образом: по истечении срока действия платежной карты пенсионера ему выдадут новую, но уже национальной платежной системы "Мир".

Для работников бюджетной сферы, военнослужащих, а также лиц, получающих социальные выплаты, переход на национальную платежную систему завершится до 1 июля 2018 года. Замена карт также будет проходить постепенно. При этом дата начала перевода на карты "Мир" для всех категорий граждан одна - 1 июля 2017 года.

Все бюджетники и пенсионеры имеют право отказаться от использования карты "Мир" в пользу получения всех выплат наличными через кассы.

Кого "Мир" не коснется

Нормы закона не распространяются на бюджетников, постоянно проживающих за пределами России. Кроме того, переход на платежные карты "Мир" не предусмотрен для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных организациях. Также требования об обязательном переходе на карты "Мир" не касаются получения единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год, и налоговых вычетов.

Готовность номер один

До 1 июля все кредитные организации были обязаны предусмотреть прием карт "Мир" в своих банкоматах, а также торговых точках, с которыми у них заключены договоры о приеме карт.

В пресс-службе Банка России ТАСС сообщили, что на 27 июня 99% банкоматов и POS-терминалов принимают карту "Мир". "Мы ожидаем, что к 1 июля все банки обеспечат 100% раскрытие инфраструктуры", - отметили в регуляторе.

В Альфа-банке ТАСС заверили, что все банкоматы уже принимают карты "Мир", о готовности платежных терминалов и банкоматов также сообщили ВТБ и ВТБ24. До 1 октября 2017 г. карты "Мир" также должны начать принимать все субъекты предпринимательской деятельности с оборотом более 40 млн руб. в год.

Кроме того, в рамках внедрения карт "Мир" с 1 июля на всех новых картах проекта "Социальная карта москвича", выпускаемых ВТБ, будет бесконтактное расчетное приложение платежной системы "Мир". По данным Национальной системы платежных карт, до конца 2017 года обновленную социальную карту москвича получат более 600 тысяч. К 1 июля 2020 года, в соответствии с федеральным законом, такая социальная карта появится у всех московских льготников.

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 г. Из-за них 21 марта 2014 г. две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации Собинбанк, а также СМП банка.

С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 г. Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 г.).