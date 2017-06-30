Volkswagen отзывает в ФРГ 385 тыс. машин для обновления программного обеспечения

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БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Германский автомобильный концерн Volkswagen отзывает 385 тысяч машин в ФРГ для обновления программного обеспечения. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на представителя компании.
Обновление необходимо для коррекции работы системы стабилизации автомобиля во время торможения или руления, системы курсовой устойчивости, а также антиблокировочной системы, отмечает агентство.
Отозваны будут машины марок Volkswagen, Audi, и Skoda.