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Volkswagen отзывает в ФРГ 385 тыс. машин для обновления программного обеспечения

Экономика и бизнес
30 июня, 23:22 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 30, июня. /ТАСС

Обновление необходимо для коррекции работы системы стабилизации автомобиля во время торможения или руления, системы курсовой устойчивости, а также антиблокировочной системы

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БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Германский автомобильный концерн Volkswagen отзывает 385 тысяч машин в ФРГ для обновления программного обеспечения. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на представителя компании.

Обновление необходимо для коррекции работы системы стабилизации автомобиля во время торможения или руления, системы курсовой устойчивости, а также антиблокировочной системы, отмечает агентство.

Отозваны будут машины марок Volkswagen, Audi, и Skoda.

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