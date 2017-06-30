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Кабмин выделил Минпромторгу 7 млрд руб. на стимулирование продаж и лизинг автомобилей

Экономика и бизнес
30 июня, 23:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Соответствующее распоряжение вступает в силу с 1 июля

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Минпромторгу субсидий в размере 7 млрд руб. на стимулирование продаж автомобилей и реализацию транспортных средства посредством лизинга в 2017 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительство "в целях стимулирования продаж автомобилей физическим лицам" выделяет из резервного фонда РФ ассигнования в размере 3,75 млрд руб. на предоставление субсидий кредитным организациям. Субсидии предназначены для возмещения "выпадающих доходов" по кредитам, выданным в 2015-2017 годах физлицам на приобретение автомобилей. Эти расходы должны обеспечить продажи 58,35 тыс. автомобилей.

Еще 3,75 млрд руб. правительство направит на возмещение потерь лизинговых компаний при предоставлении скидок лизингополучателям при заключении договора в течение 2017 года. Таким образом предполагается реализовать лизинг 27,3 тыс. транспортных средств.

Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2017 года.

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