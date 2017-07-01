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Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы

Экономика и бизнес
1 июля, 6:15 UTC+3 НЕМУРО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Теплоход "Этопирика", на котором они совершали поездку, прибыл в порт Немуро

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НЕМУРО /Япония/, 1 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японская делегация в составе 70 чиновников и бизнесменов завершила свою первую поездку в южную часть Курильских островов и вернулась обратно в Японию. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, теплоход "Этопирика", на котором они совершали поездку, прибыл в субботу в порт Немуро (префектура Хоккайдо).

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© Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

Власти Хоккайдо пожаловались в МИД Японии на организацию поездки бывших жителей на Курилы

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Первая в этом году группа японцев отправилась на южные Курилы по безвизовому обмену

После этого, как ожидается, советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава даст пресс-конференцию, где расскажет о результатах проделанной работы.

Визит группы японских чиновников и бизнесменов на Южные Курилы начался 27 июня. За это время они последовательно посетили три острова Курильской гряды - Кунашир, Итуруп и Шикотан, где ознакомились с состоянием инфраструктуры и изучили возможности для реализации совместных проектов на этих территориях.

В состав делегации вошли сотрудники аппарата японского правительства, МИД, Министерства экономики, торговли и промышленности, министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, администрации северной префектуры Хоккайдо. Кроме того, в изучении совместных проектов приняли участие представители бизнеса.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах. Первые российско-японские консультации по этому вопросу прошли в Токио в марте.

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