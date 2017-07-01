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Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания

Экономика и бизнес
1 июля, 11:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, июля. /ТАСС

В кабинете министров страны рассчитывают, что такое решение устранит лишнее административное давление на бизнес и упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка

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Магазин Metro в Киеве

Магазин Metro в Киеве

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Постановление кабинета министров Украины об отмене введенного 20 лет назад государственного регулирования цен на продукты питания вступило в силу в субботу. С этого дня украинские производители не обязаны декларировать цены на продовольственную продукцию и обосновывать Госпродпотребслужбе необходимость изменения этих цен.

Действие постановление касается предельных торговых надбавок к оптовой цене производителя практически на все продукты питания. Отныне производители сами могут устанавливать торговую надбавку, которая, в частности, на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, мясо птицы, свинину, говядину, колбасные изделия и молочные продукты ранее не могла превышать 15%. Отменена и норма, ограничивающая наценку в размере 20% на детское питание.

Мотивы правительства

Как рассчитывают в кабинете министров, отмена госрегулирования устранит лишнее административное давление на бизнес, упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что предоставит возможность предпринимателям быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка. А для Госпродпотребслужбы основными направлениями работы станут контроль за тарифами на жилищно-коммунальные услуги и за ценами на лекарства.

С 1 октября 2016 года кабинет министров уже отменял на три месяца госрегулирование цен на продукты в тестовом режиме. По итогам эксперимента премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отмена госрегулирования оказалась оправданной и не привела к ускорению инфляции. Тем временем, с начала текущего года инфляция в стране уже составила 6,2%, а в мае - 1,3%.

Госрегулирование на Украине регламентировалось постановлениями правительства 1996 и 2007 годов.

Мнение экспертов

Большинство экспертов считают, что отмену регулирования цен со стороны государства необходимо вводить осторожно, поскольку это основной рыночный механизм, отражающий соотношение спроса и предложения. Так, эксперт экономических программ Центра Разумкова Владимир Сиденко настаивает на том, что ситуация на рынке продуктов питания должна быть под усиленным мониторингом Антимонопольного комитета Украины. "Отмена постановления 20-летней давности должна сопровождаться усилением регулирования конкуренции и принятием дополнительных мер в отношении злоупотреблений или сговора продавцов на рынке. С другой стороны, правительство не лишилось права в случае нестабильности на рынке вернуть регулирование цен на временной основе, до нормализации рыночной ситуации", - отметил эксперт.

По его мнению, прогнозы ряда экспертов о возможном росте цен после 1 июля не имеют достаточных экономических обоснований. "Сегодня основная нагрузка на доходы населения связана с административным вмешательством, когда приказным путем поднимают цены в связи со снятием госдотаций. Поэтому страхи по поводу роста цен на продукты несколько преувеличены, тем более в нашей ситуации, когда доходы людей ограничены, а рыночный спрос невелик", - добавил Сиденко.

Экономист Всеволод Степанюк считает, что отменив госрегулирование, правительство "фактически расписалось в том, что оно не в состоянии управлять своей экономикой, не в состоянии влиять на рынок каким-либо образом". Он не исключил роста цен, чему, по мнению эксперта, в частности, способствует монополизация в ряде сегментов рынка. "Время от времени будут случаться спекуляции на тех или иных продуктах и колебания цен на продукты будут большими, чем ранее", - сказал он.

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