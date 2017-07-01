Власти Петербурга ведут с Hyundai Motor переговоры о производстве в городе электромобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга ведет переговоры с руководством Hyundai Motor об открытии производства электромобилей на заводе компании под Сестрорецком (пригород Петербурга). Об этом сообщил в субботу губернатор города Георгий Полтавченко на встрече с мэром Сеула Паком Вонсуном в Смольном.

"Предварительно с компанией Hyundai ведем переговоры о создании электромобилей в Санкт-Петербурге. Тем более что в Петербурге есть предприятия, которые производят комплектующие", - сказал Полтавченко. Он отметил, что в настоящее время ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" работает не только на внутренний рынок, но и поставляет продукцию на Украину, в Казахстан, Белоруссию и Грузию, а в перспективе выйдет в страны Ближнего Востока.

Как уточнил ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, прорабатывается возможность расширения существующего предприятия с учетом производства электромобилей, но пока конкретных параметров нет.

На заводе автоконцерна Hyundai Motor в Сестрорецке "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" выпускаются Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. В прошлом году объем выпуска составил 207 тысяч машин. Начат массовый выпуск обновленной модели Hyundai Solaris, а в середине лета планируется начать выпуск новой модели Kia Rio.

Как ранее сообщал гендиректор компании Чой Донг Ель, производственные мощности загружены на 100%, но развитие будет продолжено, в том числе по расширению локализации. Уровень локализации сейчас составляет более 75%. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, компания позитивно оценивает перспективы российского рынка, поэтому в 2016-2017 году дополнительно инвестировано 11 млрд рублей. Объем экспорта составит 10% от общего производства.

Автозаводы Петербурга выпускают девять моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.