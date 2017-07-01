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Петербург изучит информационную систему управления транспортом Сеула

Экономика и бизнес
1 июля, 12:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июля. /ТАСС

Также петербургский "Горэлектротранс" заинтересован в изучении южнокорейского опыта оплаты проезда в общественном транспорте

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Транспортные предприятия Петербурга заинтересованы в изучении опыта Сеула по созданию информационной системы управления мегаполисом и оплаты проезда в транспорте. Об этом заявил в субботу губернатор города Георгий Полтавченко в Смольном на встрече с мэром Сеула Паком Вон Суном.

"Петербургский "Горэлектротранс" заинтересован в изучении южнокорейского опыта по созданию информационных систем управления города, а также опыта оплаты проезда в общественном транспорте", - сказал Полтавченко.

Интервью

Пак Вон Сун

Мэр Сеула: потенциал сотрудничества с российской столицей огромен

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Мэр Сеула отметил, что корейские компании готовы к сотрудничеству в этой сфере и специально презентовали систему в информационном агентстве ТАСС. Система позволяет отслеживать большое количество процессов - от пробок на дорогах до уровня потребительских цен, а также управлять происходящими в нем процессами, не покидая информационный центр. На экране в автоматическом режиме обновляется информация о состоянии атмосферного воздуха, ситуация с пробками на дорогах, скорость движения на отдельных улицах, качество водоснабжения, ситуация с потребительскими ценами. В дальнейшем планируется предоставить жителям Сеула доступ к этой информации, не нарушая прав граждан на неприкосновенность персональных данных и личную жизнь.

Пак Вон Сун подчеркнул, что Сеул интересует опыт Петербурга в сфере социальной защиты горожан и особенно людей с ограниченными возможностями здоровья. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в развитии петербургских промышленных кластеров и возможных южнокорейских инвестиций, в экологической сфере, образовании и культуре.

По словам Полтавченко, Южная Корея занимает шестое место в рейтинге торговых партнеров Петербурга по объему товарооборота. В 2016 году он вырос на 55% по сравнению с 2015 годом и составил $1,8 млрд. Также между вузами Петербурга и Кореи заключено более 90 соглашений, планируется создание совместных образовательных программ.

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