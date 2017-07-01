Единый реестр будет содержать данные о всех проверках ФАС

Бречалов заявил, что планирует совместный проект с Карякиным по продвижению шахмат в РФОбщество 1 июля, 13:59
Председатель Европарламента: Гельмут Коль был гигантом историиМеждународная панорама 1 июля, 13:51
Анита Цой стала послом Дома болельщиков олимпийской команды России на ОИ-2018Спорт 1 июля, 13:40
ОКР подписал меморандум о сотрудничестве с посольством Южной Кореи в популяризации ОИ-2018Спорт 1 июля, 13:38
В Москве открылся Всероссийский олимпийский деньСпорт 1 июля, 13:35
Netflix приобрел права на показ норвежского комедийного сериала о викингахКультура 1 июля, 13:25
Сантуш: решение отпустить Роналду с Кубка конфедераций домой к детям было правильнымСпорт 1 июля, 13:23
В Москве ожидается гроза и кратковременные дождиОбщество 1 июля, 13:21
Боксер Шафиков не собирается завершать карьеру после поражения от ИстераСпорт 1 июля, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Единый реестр проверок будет содержать информацию о плановых и внеплановых проверках Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Кроме того, в единый реестр попадет информация о проверках органов местного самоуправления, говорится в сообщении Открытого правительства.
"Также в него должны вноситься данные о результатах этих проверок и принятых мерах по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений. Соответствующие изменения в законы "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и "О защите конкуренции" одобрило правительство РФ и поручило внести законопроект в Госдуму", - поясняется в сообщении.
Как ожидают в Открытом правительстве, принятие законопроекта будет способствовать повышению прозрачности плановых и внеплановых проверок. Кроме того, изменения создадут дополнительные условия для снижения административной нагрузки.
Как напоминают в Открытом правительстве, Единый реестр проверок малого и среднего бизнеса заработал 1 июля 2015 года в рамках масштабной реформы системы государственного контроля и надзора. "Его создание позволило существенно повысить прозрачность контрольно-надзорной деятельности и уменьшить риски необоснованных визитов контролирующих органов к предпринимателям", - подчеркивают в ведомстве.
При этом с 1 июля 2016 года в реестре собирается информация не только о федеральных проверках, но и о региональных.
"Работу этого ресурса, безусловно, необходимо совершенствовать, и включать в него сведения о контрольно-надзорных мероприятиях, проводимых на муниципальном уровне, где, как известно, за последнее время количество проверок выросло в разы, что является недопустимым", - приводятся слова главы Открытого правительства Михаила Абызова.
По словам министра, федеральные инспекторы стали проверять предпринимателей реже, а на муниципальном уровне проверки, напротив, стали более частыми. "Там контроль и надзор используется в том числе для того, чтобы пополнить местный бюджет. Это противоречит всем направлениям нашей работы по реформированию контрольно-надзорной деятельности", - подчеркнул Абызов.
Единый реестр проверок - элемент единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности, которая создается в рамках приоритетной программы по реформированию контрольно-надзорной деятельности. Целью создания единой информационной среды является обеспечение более эффективного взаимодействия между надзорными органами, снижение коррупционных рисков и нагрузки на бизнес.