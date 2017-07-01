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Единый реестр будет содержать данные о всех проверках ФАС

Экономика и бизнес
1 июля, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Ожидается, что изменения создадут дополнительные условия для снижения административной нагрузки

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Единый реестр проверок будет содержать информацию о плановых и внеплановых проверках Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Кроме того, в единый реестр попадет информация о проверках органов местного самоуправления, говорится в сообщении Открытого правительства.

"Также в него должны вноситься данные о результатах этих проверок и принятых мерах по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений. Соответствующие изменения в законы "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и "О защите конкуренции" одобрило правительство РФ и поручило внести законопроект в Госдуму", - поясняется в сообщении.

Повышать прозрачность проверок

Как ожидают в Открытом правительстве, принятие законопроекта будет способствовать повышению прозрачности плановых и внеплановых проверок. Кроме того, изменения создадут дополнительные условия для снижения административной нагрузки.

Как напоминают в Открытом правительстве, Единый реестр проверок малого и среднего бизнеса заработал 1 июля 2015 года в рамках масштабной реформы системы государственного контроля и надзора. "Его создание позволило существенно повысить прозрачность контрольно-надзорной деятельности и уменьшить риски необоснованных визитов контролирующих органов к предпринимателям", - подчеркивают в ведомстве.

При этом с 1 июля 2016 года в реестре собирается информация не только о федеральных проверках, но и о региональных.

"Работу этого ресурса, безусловно, необходимо совершенствовать, и включать в него сведения о контрольно-надзорных мероприятиях, проводимых на муниципальном уровне, где, как известно, за последнее время количество проверок выросло в разы, что является недопустимым", - приводятся слова главы Открытого правительства Михаила Абызова.

По словам министра, федеральные инспекторы стали проверять предпринимателей реже, а на муниципальном уровне проверки, напротив, стали более частыми. "Там контроль и надзор используется в том числе для того, чтобы пополнить местный бюджет. Это противоречит всем направлениям нашей работы по реформированию контрольно-надзорной деятельности", - подчеркнул Абызов.

Единый реестр проверок

Единый реестр проверок - элемент единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности, которая создается в рамках приоритетной программы по реформированию контрольно-надзорной деятельности. Целью создания единой информационной среды является обеспечение более эффективного взаимодействия между надзорными органами, снижение коррупционных рисков и нагрузки на бизнес.

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