Лидеры России и Бахрейна констатировали позитивную динамику торговых связей двух стран

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа констатировали позитивную динамику торговых связей двух стран в ходе телефонного разговора, сообщила в субботу пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.

"Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-бахрейнских переговоров на высшем уровне в сентябре прошлого года в Москве. Констатирована наметившаяся в последнее время позитивная динамика развития торгово-экономических связей. Акцентирована важная роль недавно созданной двусторонней Межправительственной комиссии, которая провела в феврале первое заседание", - отметили в Кремле.

В пресс-службе уточнили, что при обмене мнениями по ситуации вокруг Катара отмечено, что это оказывает негативное влияние на и без того непростое положение дел в ближневосточном регионе. Подчеркнута необходимость налаживания прямого взаимоуважительного диалога между всеми вовлеченными в этот конфликт государствами.